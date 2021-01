Trumpov račun na Facebooku in Instagramu blokiran

Račun ameriškega predsednikana družbenih omrežjih Facebook in Instagram bo blokiran za nedoločen čas, najmanj pa prihodnja dva tedna, dokler v ZDA ne bo končan miren prenos oblasti, je danes sporočil ustanovitelj in izvršni direktor FacebookaFacebook je Trumpov račun v sredo zaprl za 24 ur po njegovih objavah v zvezi z nasilnim vdorom njegovih podpornikov v ameriški kongres Zuckerberg je danes na Facebooku pojasnil, da so blokado njegovega računa podaljšali, ker je njihovo omrežje uporabljal za podžiganje nasilne vstaje proti demokratično izvoljeni vladi. »Menimo, da bi bilo preveliko tveganje, če bi predsedniku dovolili uporabo družbenega omrežja v tem času,« je še zapisal.»Zato blokado njegovih računov na Facebooku in Instagramu podaljšujemo za nedoločen čas in za najmanj dva tedna, dokler ne bo končan miren prenos oblasti,« je poudaril Zuckerberg.Poleg Facebooka se je za blokado Trumpovega računa za 12 ur v sredo odločil tudi Twitter.