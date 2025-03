Trumpov odnos do Ukrajine sprožil preplah, se Evropa oddaljuje od ZDA?

»Take scene niso nenavadne, nenavadno je, da se je to zgodilo pred kamerami. Ko sem gledal ta posnetek, sem se spomnil na citat Otta von Bismarcka, nekdanjega nemškega kanclerja in velikega nemškega stratega, ki je rekel: 'Če imate radi klobase, je bolje, da ne veste, kako nastajajo. Če imate radi zakone ali mednarodne sporazume, je tudi bolje, da ne veste, kako nastajajo,'« je v petek zvečer posnetke prepira med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši za nacionalno televizijo komentiral nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk.

3 leta že traja vojna v Ukrajini.

Zelenski je v Washington prišel z misijo, da s Trumpom podpiše sporazum o izkoriščanju ukrajinskega naravnega bogastva v zameno za ameriško pomoč in varnostna jamstva. A na koncu ni bilo ne podpisa ne že vnaprej napovedane novinarske konference in tudi ne večerje predsednikov, saj je moral Zelenski na hitro zapustiti Belo hišo. Sprva vljudnostni pogovor med njima se je spremenil v medosebna obtoževanja, potem ko se je v pogovor vpletel ameriški podpredsednik JD Vance. Ta je Zelenskega med drugim obtožil, da se do Trumpa obnaša nespoštljivo: »Ne moreš biti nespoštljiv do predsednika države, ki želi ustaviti uničenje tvoje države.«

Zelenski, ki se je večkrat zahvalil za pomoč ZDA v vojni v Ukrajini, je nato Trumpa popolnoma razburil z opozorili, da bodo posledice popuščanja ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu čutile tudi ZDA. »Ne govorite mi, kaj bomo čutili. Niste v položaju, da narekujete, kaj bomo čutili. Nimate nobenih kart, niste v dobrem položaju. Igrate se z življenji milijonov. Igrate se s tretjo svetovno vojno. Kar delate, je nespoštljivo do države, ki vam je pomagala,« je dejal Trump in dodal, da je Zelenskemu »neumna« prejšnja vlada dala 300 milijard dolarjev.

Čakajo na Kitajsko?

Ukrajinski predsednik je tako iz Bele hiše odšel brez podpisanega sporazuma z ZDA, od večine voditeljev držav Evropske unije pa je takoj dobil izraze podpore. Že naslednjega dne ga je v Londonu toplo sprejel britanski premier Keir Starmer, ki je včeraj gostil tudi neformalno srečanje več evropskih voditeljev, na katerem so govorili o obrambi Evrope v luči vse večjih napetosti v transatlantskih odnosih ter Ukrajini. Za britanski BBC je včeraj povedal, da bosta Združeno kraljestvo in Francija skupaj z Ukrajino oblikovali načrt za konec ukrajinske vojne. O njem bodo nato razpravljali z ZDA. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je medtem Zelenskega pozval, naj najde način za obnovitev odnosov s Trumpom. Slednji je že v petek dejal, da se bo spet pripravljen pogovarjati z Zelenskim, ko bo ta pripravljen na mir. Po drugi strani so bili z razpletom v Beli hiši zelo zadovoljni v Moskvi; tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je med drugim dejala, da je Zelenski obseden z nadaljevanjem vojne, obtožila ga je tudi, da ni zmožen pokazati čuta za odgovornost in da zavrača mir.

Od vnovičnega prevzema oblasti tako rekoč ni dneva, da Trump celega sveta ne bi s čim presenetil. Foto: Nathan Howard/Reuters

Ruska podpora Trumpu po mnenju nekaterih analitikov kaže na to, da prihaja do tektonskih premikov v odnosih med ZDA in EU. Oziroma da se EU pri zagotavljanju lastne obrambe ne bo mogla več zanašati na ZDA. Z drugimi besedami, za vojsko bodo morale države EU namenjati precej več denarja kot doslej. Ameriška vojaška analitičarka Rebekah Koffler v analizi za New York Post ocenjuje, da si Trump želi čim prej končati vojno v Ukrajini ter tako ohraniti vojaško moč ZDA za tisto, kar naj bi sam verjel, da Američanom predstavlja največjo grožnjo – Kitajsko.

Mednarodno znani ameriški zgodovinar Timothy Snyder je po drugi strani mnenja, da si Rusija dejansko ne želi končanja vojne v Ukrajini in da Trumpova administracija ni zmožna prepričati Rusije, da bi jo končala. »In tako, predvidljivo, Trumpova administracija krivi žrtev, Ukrajino,« je prepričan. Da se bo petek, 28. februarja 2025, v zgodovino zapisal kot eden najhujših dni v ameriški diplomaciji in da gre za začetek »dolgotrajne katastrofe«, so zapisali v ameriški reviji The Atlantic. Trumpa in Vencea so označili za marioneti Kremlja in dodali, da sta celoten mednarodni in varnostni red zdaj v nevarnosti, »saj ruski avtokrati po treh letih pobijanja nedolžnih ljudi raje uživajo v plenu svoje invazije, kot da bi morali za svoje zločine odgovarjati pred sodiščem«.