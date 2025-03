Trumpov minister s križem na čelu na TV. To je bil razlog (VIDEO)

Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je na pepelnično sredo, ko kristjani začenjajo postni čas, pojavil v intervjuju na televiziji z znamenjem križa na čelu.

Rubio je bil gost na Fox News, kjer je spregovoril o vojni v Ukrajini ter potezah in načrtih Donalda Trumpa.

»Blagoslovljeni in srečni smo, da imamo predsednika, ki želi, če je le mogoče, končati konflikt, ki je stal milijarde dolarjev in na stotine tisoč življenj ter uničenje, od katerega bodo Ukrajinci in drugi potrebovali celo generacijo, da si opomorejo,« je dejal.

Voditelju Fox News Seanu Hannityju je povedal, da bo Bela hiša še naprej sodelovala v diplomaciji tako z Rusijo kot Ukrajino, da bi spoznala njune zahteve in, kot je dejal, »premostila vrzel med državama za končanje vojne«.

Bil član evangeličanske megacerkve, a se vrnil v katoliško

Marca Rubia je Trump izbral za zunanjega ministra leta 2024, ameriški senat pa ga je soglasno potrdil 20. januarja 2025. Njegovi starši so emigrirali s Kube v ZDA leta 1956, dve leti pred prihodom Fidela Castra na oblast. Kmalu sta se pridružila mormonski cerkvi, ameriški katoliški mediji pa so pisali, da sta jo pozneje na prepričevanje sina zapustila in se vrnila h katolištvu. Rubio se je poročil v katoliški cerkvi, vendar je pozneje skupaj s ženo postal član evangeličanske megacerkve. Kasneje je po lastnih besedah ​​začel hrepeneti po obhajilu, zato se je vrnil v katoliško cerkev.