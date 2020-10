Trumpa z letalom prepeljali v bolnišnico, poglejte, kako bled je bil (VIDEO)

Ameriškega predsednikaso manj kot 24 ur po tistem, ko je sporočil, da sta s soprogookužena z novim koronavirusom, prepeljali na zdravljenje v vojaško bolnišnico Walterja Reeda v Washingtonu, poročajo ameriški mediji. Pred tem so zdravniki Bele hiše povedali, da ima predsednik blage simptome bolezni in da je nekoliko utrujen.V Beli hiši so poudarili, da je predsednik dobre volje in je kljub simptomom ves dan delal. Tudi v bolnišnici naj bi nadaljeval delo. Sicer naj bi bil sprejem v bolnišnico previdnostni ukrep, za katerega so se odločili na priporočilo zdravnikov, so sporočili iz Bele hiše.Trump je pred odhodom v bolnišnico posnel video, v katerem trdi, da se skupaj s prvo damo zelo dobro počuti. Nenavadno bledi Trump se je zahvalil vsem za izjemno podporo.