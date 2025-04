Trumpa rešila francoska abeceda in mu z Melanio zagotovila prvo vrsto

Na tisoče vernikov je že noč na soboto preživelo na prostem, da bi se zjutraj zanesljivo prebili na Trg sv. Petra in papeža pospremili na zadnjo pot, vse oči in kamere pa so bile seveda uprte v svetovne voditelje, predstavnike kraljevih družin in verskih skupnosti, ki so se posedli v ospredje.

Prišlo naj bi 162 delegacij držav in monarhij, Slovenijo pa so na pogrebu zastopali predsednica republike Nataša Pirc Musar z možem Alešem Musarjem, premier Robert Golob s partnerico Tino Gaber ter predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje.

Nataša Pirc Musar in soprog Aleš Musar sta sedela v drugi vrsti, za zakoncema Zelenski. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Tudi premier Robert Golob in Tina Gaber sta se poklonila pokojnemu papežu. FOTO: Facebook Roberta Goloba

Ključni vrstni red

Prišel je italijanski politični vrh s predsednico vlade Giorgio Meloni in predsednikom države Sergiem Mattarello, v ospredju je bila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Veliko pozornosti so pritegnili ameriški predsednik Donald Trump z ženo Melanio, njegov predhodnik Joe Biden z ženo Jill, pa ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski z ženo Oleno, irski predsednik Michael D. Higgins, madžarski predsednik Viktor Orban, avstrijski predsednik Alexander van der Bellen, nemški kancler v odhodu Olaf Scholz in predsednik Frank-Walter Steinmeier, francoski predsednik Emmanuel Macron s soprogo Brigitte, argentinski predsednik Javier Milei, brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, švedska kralj Carl XVI. Gustav in kraljica Silvija, norveški prestolonaslednik Haakon s princeso Mette-Marit, britanski premier Keir Starmer, valižanski princ William, monaški princ Albert II. s Charlene, španski kralj Filip in kraljica Letizia ...

Pred pogrebom je bilo veliko ugibanja o sedežnem redu. Prvo vrsto tradicionalno zasedajo predstavniki države, iz katere izhaja pokojni papež, tokrat torej Argentine. Najboljši sedeži so namenjeni tudi italijanski delegaciji, preostali politični in kraljevi predstavniki pa se zvrstijo po francoski abecedi, pri čemer imajo predsedniki in monarhi prednost pred premieri. Zakonca Trump sta si tako oddahnila, saj sta po zaslugi francoskega naziva svoje države (États-Unis) sedela v prvi vrsti, ne pa v tretji, kot se je napovedovalo pred dnevi.

Zakonca Zelenski, ki sta udeležbo potrdila v zadnjem trenutku, sta sedela v prvi vrsti le zato, da bi zapolnila praznino zaradi odsotnih nizozemskih kraljevih predstavnikov. Zakonca Biden, sicer vdana katoličana, sta sedela v ozadju, saj nista bila člana uradne ameriške delegacije.