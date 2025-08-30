Da Trumpa ni več? Te nove slike povedo vse (FOTO)
Danes smo poročali, da so svetovni splet in družbena omrežja preplavile špekulacije o smrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vse se je začelo, ko so uporabniki omrežja X začeli opozarjati na njegovo večdnevno odsotnost iz javnosti in namigovati, da naj ne bi bil najboljšega zdravja, poroča Index. A ameriškega predsednika so danes ponovno opazili.
Tiskovna agencija AFP je objavila fotografije, ki so bile posnete danes v okolici golf kluba Trump National Golf Club. Po njenih informacijah je Trump pred tem igral golf.
Ameriški mediji so pred tedni pisali, da Trump trpi za kroničnim venskim popuščanjem. Novica je v javnost prišla za tem, ko so se vse pogosteje pojavljala vprašanja o njegovih zatečenih gležnjih in modricah na rokah, ki jih prekriva s temnim pudrom.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.