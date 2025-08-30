Da Trumpa ni več? Te nove slike povedo vse (FOTO)

Danes smo poročali, da so svetovni splet in družbena omrežja preplavile špekulacije o smrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vse se je začelo, ko so uporabniki omrežja X začeli opozarjati na njegovo večdnevno odsotnost iz javnosti in namigovati, da naj ne bi bil najboljšega zdravja, poroča Index. A ameriškega predsednika so danes ponovno opazili.

Tiskovna agencija AFP je objavila fotografije, ki so bile posnete danes v okolici golf kluba Trump National Golf Club. Po njenih informacijah je Trump pred tem igral golf.

FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Ameriški mediji so pred tedni pisali, da Trump trpi za kroničnim venskim popuščanjem. Novica je v javnost prišla za tem, ko so se vse pogosteje pojavljala vprašanja o njegovih zatečenih gležnjih in modricah na rokah, ki jih prekriva s temnim pudrom.