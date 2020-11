Trump zvestim in bojevitim podpornikom: Uprite se! (FOTO)

FOTO: S. N.

V ŽIVO spremljamo dogajanje čez lužo:

Dramatično dogajanje v ZDA

Še vedno ni znano, komu so Američani namenili največ glasov. Trenutno je 270 elektorskim glasovom bližje, aje prepričan, da je zmagovalec on. Čeprav še vedno niso znani rezultati glasovanj iz vseh zveznih držav, se je Trump že razglasil za velikega zmagovalca in se po govoru v Beli hiši v posebnem sporočilu še enkrat obrnil na svoje privržence.V sporočilu so napisali, da »kljub številkam, ki so več kot očitno v korist vašega predsednika, bodo demokrati skušali ukrasti volitve«. Zapisali so, da tako, kot so predvideli, glasovi, ki prihajajo po pošti, povzročajo kaos, kot mu še nismo bili priča.»Radikalna levica bo naredila vse, da skuša odvzeti navezi Trump-zmago, zato smo se obrnili na vas. Potrebujemo vašo pomoč, da zaščitimo rezultate. Ne smemo dovoliti, da bi mafijsko levo krilo spodkopalo naše volitve. Svoje najbolj neustrašne in najzvestejše branitelje, kot ste vi, prosimo, da se borite.«Kot je bilo pričakovati, je tekma za ameriškega predsednika izjemno napeta. Kljub temu da se je noč v ZDA že prevesila v jutro, jim ni uspelo prešteti vseh glasov in razglasiti zmagovalca. Medtem ko je Biden svoje privržence pozval k potrpežljivosti in dejal, da verjame, da je na poti k zmagi, je predsednik Trump stopil pred novinarje in zmagoslavno dejal, da je zmaga v njegovih rokah. A ob tem je še rekel, da je prepričan, da je žrtev prevare in da mu skušajo ukrasti zmago. Napovedal je celo, da bodo od vrhovnega sodišča zahtevali konec preštevanja glasov.Strokovnjaki so v minulih mesecih večkrat poudarili, da jih skrbi, ker je Amerika razdeljena tako, kot ni bila še nikoli. Bogomil Ferfila je opozoril tudi na možnost neredov, saj kar 20 odstotkov Američanov podpira nasilje zaradi nepoštenih volilnih rezultatov. Polovica zvezdnih držav je vpoklicala tudi nacionalno gardo, trgovci v glavnih mestih pa so že zabarikadirali svoje trgovine.