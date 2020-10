Trump že v ponedeljek iz bolnišnice?

Zdravje ameriškega predsednika, ki je zbolel za covidom-19, se izboljšuje in že v ponedeljek bi ga lahko odpustili iz bolnišnice, je danes povedal njegov zdravnik. Kot je dodal, je Trumpu minule dni dvakrat padla raven kisika, zdaj pa je normalna, poročajo tuje tiskovne agencije.Conley je v izjavi pred bolnišnico Walter Reed, kjer zdravijo Trumpa, potrdil, da je predsedniku v petek raven kisika zaskrbljujoče padla, zato so mu približno eno uro pomagali z dodatnim kisikom, v soboto pa še enkrat.Ponoči pa se je Trumpovo zdravstveno stanje izboljšalo, vročine nima več. Eden od njegovih zdravnikov Brian Garibaldi je potrdil, da se danes počuti dobro.»Če se bo še naprej počutil in izgledal tako, kot danes, upamo, da ga bomo lahko že jutri odpustili v Belo hišo, kjer bo lahko nadaljeval zdravljenje,« je dodal Garibaldi.Zdravniki so danes še povedali, da 74-letnega ameriškega predsednika med drugim zdravijo s steroidi.