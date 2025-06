Iran takšnega napada ni doživel od 80. let: Trump bil seznanjen, a ZDA v napadu niso sodelovale

ZDA so bile vnaprej seznanjene z izraelskimi načrti za današnji obsežen napad na Iran, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je za televizijo Fox News zatrdil, da ZDA pri tej vojaški akciji niso sodelovale.

Kljub izraelskem napadu na iranske jedrske in vojaške objekte je Trump izrazil upanje, da se bodo pogajanja o iranskem jedrskem sporazumu nadaljevala.

»Iran ne sme imeti jedrske bombe in upamo, da se bomo vrnili za pogajalsko mizo,« je povedal Trump, ki je pred in med pogovori s Teheranom vseskozi grozil, da je proti Iranu pripravljen uporabiti vojaško silo, če ta ne bo pristal na dogovor.

Iran takega napada ni doživel od vojne z Irakom v 80. letih

Letališče v Katarju beleži množične odpovedi letov ne le proti Iranu, temveč tudi proti sosednjemu Iraku, potem ko je Iran uradno zaprl svoj zračni prostor zaradi brezprecedenčnih izraelskih zračnih napadov.

Čeprav je zaprtje iranskega zračnega prostora potrjeno, številne letalske družbe zdaj iz varnostnih razlogov izogibajo tudi iraškemu zračnemu prostoru. Iranske in iraške paravojaške skupine, povezane s Teheranom, so večkrat opozorile, da bi vsak napad na Iran – bodisi izraelski bodisi ameriški – lahko ameriške interese in vojaške baze v regiji, zlasti v Iraku, spremenil v legitimne cilje.

Svetovalec iraškega premierja Mohammeda Shije al-Sudanija je sporočil, da je vlada vodila intenzivne pogovore s proiranskimi skupinami, da bi jih odvrnila od povračilnih napadov, saj si Bagdad prizadeva izogniti se novemu regionalnemu konfliktu.

Drugi zunanji politični svetovalec premierja je opozoril, da »če se Iranu kaj zgodi, to ne bo nič v primerjavi s tem, kar smo doslej videli«. Njegove besede so se izkazale za resnične – Iran namreč ni doživel vojaške operacije takšnega obsega na svojem ozemlju vse od vojne z Irakom.

Do napada je prišlo le dva dni pred načrtovanim šestim krogom iransko-ameriških pogajanj, ki naj bi potekala to nedeljo v Muskatu. Po teh dogodkih pa je usoda teh pogajanj zelo negotova, prihodnost regije pa težko predvidljiva.