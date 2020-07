Trump žali predsednike

45. ameriški predsednik je Donald Trump.

Do ruskega predsednika je ustrežljiv. FOTO: Carlos Barria/Reuters

mnogi poznajo kot preiskovalnega novinarja, zaslužnega, da je v javnost prišla afera Watergate, preostali ga bodo spoznali kot človeka, ki je v javnost spravil telefonske pogovore ameriškega predsednikas svetovnimi voditelji. Mnogi so bili šokirani, saj se je izkazalo, da je Trump do kolegov izjemno nespoštljiv, če ne že kar sovražno naravnan, medtem ko drugim, še najbolj ruskemu predsedniku, želi na vse kriplje ustreči. Prav s slednjim sta imela precej zanimivih pogovorov, v katerih je Trump svoje predhodnike, še posebnoin, označil za imbecile in slabiče. Slabič je po njegovem mnenju tudi britanska premierka, nemško kanclerkopa ima kar za neumno. Obema je to povedal tudi osebno.Pri Mayevi ga je predvsem zmotil njen odnos do brexita, Nata in begunske politike, češ da se s problematiko spopada brez hrbtenice, med pogovori pa se je tudi drugače pogosto do nje vedel povsem nedostojno. Neprimerna je bila tudi Trumpova komunikacija s francoskim predsednikomter kanadskim, pogosto je žalil in poskušal diskreditirati avstralskega premierja. Povsem drugače pa se je obnašal do turškega diktatorja, s katerim je bil redno v stiku, in pogosto se mu je, enako kot Putinu, dobrikal ter ga poskušal impresionirati. A Erdogan in Putin sta, pravi Bernstein, vedela, da bolj malo ve o stanju na Bližnjem vzhodu, kar sta s pridom izkoriščala, še posebno Erdogan, ki je imel poseben privilegij, da je lahko Trumpa poklical, kadar se mu je zahotelo, in to mimo običajnih protokolov, ki veljajo za klice v Belo hišo, kar je varnostnike spravljalo v obup.