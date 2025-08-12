CARINE

Trump zahteva 15 %: Nvidia in AMD bosta plačevala vladi

Ameriška proizvajalca čipov sta dosegla dogovor s Trumpovo administracijo za izvoz čipov na Kitajsko.
Fotografija: Nvidia bi lahko Kitajski letos prodala za 20 milijard dolarjev (dobrih 17 milijard evrov) čipov za umetno inteligenco. FOTO: Nvidia/Reuters
Nvidia bi lahko Kitajski letos prodala za 20 milijard dolarjev (dobrih 17 milijard evrov) čipov za umetno inteligenco. FOTO: Nvidia/Reuters

stas-ivanc
Staš Ivanc
12.08.2025 ob 08:40
stas-ivanc
Staš Ivanc
12.08.2025 ob 08:40

Ameriška proizvajalca čipov Nvidia in Advanced Micro Devices (AMD) bosta ameriški vladi nakazala 15 odstotkov prihodkov od prodaje svojih čipov na Kitajskem. Nenavadni dogovor je del širšega dogovora, ki sta ga podjetji sklenili z administracijo predsednika Donalda Trumpa v zameno za pridobitev izvoznih dovoljenj, so poročali ameriški mediji Financial Times, Bloomberg in New York Times.

Trumpova administracija je spomladi v imenu nacionalne varnosti še dodatno zaostrila pravila za prodajo čipov na Kitajsko. Posledično Nvidia, največji proizvajalec čipov za umetno inteligenco, Kitajski nekaj časa ni mogla dobavljati niti svoje manj zmogljive različice čipa H2O, ki jo je razvila posebej za kitajski trg. V podjetju so zato opozorili, da bodo imeli izpad prihodkov v višini več milijard dolarjev.

Po poročanju New York Timesa se je izvršni direktor Nvidie Jensen Huang prejšnjo sredo v Beli hiši srečal s Trumpom in se strinjal s 15-odstotno dajatvijo, nakar so bila v petek odobrena izvozna dovoljenja. Pred spomladansko zaostritvijo izvoznih pogojev so analitiki izračunali, da bi lahko Nvidia letos Kitajski prodala za več kot 20 milijard dolarjev (17 milijard evrov) čipov H2O, AMD pa za od tri do pet milijard dolarjev (od 2,5 do 4,3 milijarde evrov).

ZDA že več let poskušajo z omejevanjem dostopa do visokotehnoloških čipov upočasniti napredek Kitajske na področju umetne inteligence. V Nvidii takemu ravnanju nasprotujejo in pravijo, da na tak način Kitajsko silijo v razvoj lastne tehnologije, ameriška podjetja pa posledično na svetovnem trgu dobivajo nove tekmece.

