Trump zagrozil Hamasu: če ga ne bodo upoštevali, jim je obljubil pekel

Ameriški predsednik Donald Trump se je v sredo srečal z osmimi nekdanjimi talci palestinskega islamističnega gibanja Hamas, je novinarjem sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Trump je nato Hamas na družbenem omrežju Truth Social pozval, naj takoj izpusti vse talce, saj bo v nasprotnem primeru sledil pekel.

»Predsednik je poslušal njihove ganljive zgodbe, talci pa so se mu zahvalili za neomajna prizadevanja za njihovo izpustitev," je sporočila Leavitt.

»Šalom Hamas pomeni dober dan ali nasvidenje - lahko izbirate. Izpustite vse talce takoj, ali pa je z vami konec,« je po srečanju objavil Trump.

Zadnje opozorilo

Hamas je pozval tudi, naj vrne vsa trupla ubitih talcev ter menil, da le bolni in izprijeni ljudje obdržijo trupla. »Izraelu pošiljam vse, kar potrebuje, in noben član Hamasa ne bo varen, če ne storite, kar pravim. To je zadnje opozorilo!«, je zapisal Trump in voditelje Hamasa pozval, naj zapustijo območje Gaze, dokler še imajo možnost.

Dodal je, da prebivalce Gaze čaka čudovita prihodnost, vendar ne, če bodo imeli talce. »Sprejmite pametno odločitev. Izpustite talce takoj, sicer bo sledil pekel,« je zapisal Trump.

Pred tem je tiskovna predstavnica Bele hiše Leavitt v sredo v Beli hiši potrdila, da so ZDA v neposrednih pogovorih s pripadniki Hamasa, poročajo agencije. Šlo naj bi za pogovore o izpustitvi talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael.