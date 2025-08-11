TRGOVINSKO PREMIRJE

Trump za toliko dni podaljšal trgovinsko premirje s Kitajsko

Po besedah Trumpa, ZDA s Kitajsko ravnajo zelo prijazno.
Fotografija: Donald Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Donald Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters

STA, A. G.
11.08.2025 ob 21:36
Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz, s katerim bo trgovinsko premirje s Kitajsko podaljšal za nadaljnjih 90 dni, je za ameriški CNBC povedal predstavnik Bele hiše.

Podaljšanje trgovinskega sporazuma, sklenjenega maja letos, je po poročanju CNBC pričakovano že vse od zadnjega kroga pogajanj ameriških in kitajskih pogajalcev, ki je konec prejšnjega meseca potekal v Stockholmu na Švedskem.

Če rok ne bi bil podaljšan, bi se carine na uvoz kitajskega blaga v ZDA vnovič zvišale na ravni, na kakršnih so bile aprila, ko je bila trgovinska vojna med svetovnima gospodarskima velesila na vrhuncu.

Trump je aprila v okviru svoje ostre protekcionistične politike carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je na to odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov.

image_alt
Namesto Melanie ameriška prva dama igralka? »Lahko bi šla na zmenek z Donaldom Trumpom«

Predsednika v dobrih odnosih 

Državi sta nato maja dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk, na 30 in 15 odstotkov, za obdobje 90 dni. Ta rok bi se iztekel v torek. V tem času naj bi državi sklenili nov dogovor, do katerega ni prišlo, se je pa torej ameriški predsednik zdaj odločil za novih 90 dni časa za pogajanja.

image_alt
Putin in Trump naj bi se srečala prihodnji teden – brez Zelenskega

O tem, ali bodo v torek stopile v veljavo višje carine za Kitajsko ali ne, so ga danes že povprašali tudi novinarji v Beli hiši, a jim ni želel neposredno odgovoriti. »Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vedejo se razmeroma dobro. S predsednikom Xi Jinpingom imava zelo dobre odnose,« je dejal in dodal, da ZDA s Kitajsko ravnajo zelo prijazno.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

