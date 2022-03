Trump z zastrašujočo idejo za vojno v Ukrajini

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je predlagal, da bi ZDA preprosto morale prekriti svoja vojaška letala s kitajskimi zastavami in napasti Rusijo. To naj bi po njegovem povzročilo, da bi se Rusi in Kitajci borili drug proti drugemu.

Trump: In potem povemo, Kitajska je to storila, nismo mi

Med nagovorom glavnim republikanskim donatorjem je Trump sinoči v New Orleansu spregovoril nekaj besed o vojni med Rusijo in Ukrajino. Na dan je prišel z idejo, da bi bilo dobro, če bi ZDA lahko prekrile svoja vojaška letala F-22 s kitajskimi zastavami in bombardirale »sranje iz Rusije«, je navedeno v avdiozapisu, ki ga je objavil novinar Washington Posta, mediji pa so povzeli.

»In nato povemo, Kitajska je to storila, mi nismo. Nato se bodo začeli prerekati drug z drugim, mi bomo pa sedeli in gledali,« je dodal Trump.

»Jaz sem edini ameriški predsednik v tem stoletju, ki ga Rusija v času vladanja ni nikoli napadla,« je dejal Trump. »Pod Bushem je Rusija napadla Gruzijo. Ko je bil Obama na oblasti, je Rusija zavzela Krim, pod Bidnom je napadla Ukrajino. Jaz sem edini ameriški predsednik v 21. stoletju, ki v času svojega mandata ni bil napaden,« je zaključil.

Od izjav bivšega predsednika Trumpa, ki je Putina ob izbruhu vojne v Ukrajini hvalil kot genialnega človeka, se je distanciralo nekaj republikancev.

Ameriški demokrati Bidnovo politiko do Ukrajine podpirajo, levi komentatorji pa zavračajo Trumpove trditve, da si Putin pod njim ni upal napasti Ukrajine.