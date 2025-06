Trump z dvojnim udarcem: prepovedal vstop državljanom 12 držav in izdajo vizumov za tuje študente Harvarda

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo državljanom 12 držav, med njimi Afganistana, Haitija in Irana, prepovedal vstop v ZDA, ker bi naj predstavljali grožnjo nacionalni varnosti, je sporočila Bela hiša. Še za sedem držav pa je uvedel delno prepoved. Ukrep bo stopil v veljavo v ponedeljek.

Prepoved vstopa v ZDA bo veljala za državljane Afganistana, Mjanmara, Čada, Konga, Ekvatorialne Gvineje, Eritreje, Haitija, Irana, Libije, Somalije, Sudana in Jemna.

Trump je uvedel tudi delno omejitev potovanj v ZDA za državljane Burundija, Kube, Laosa, Sierre Leone, Toga, Turkmenistana in Venezuele.

Ukrep je bil v pripravi od začetka Trumpovega mandata 20. januarja, ko je vladnim agencijam naročil, naj opredelijo države, katerih državljani ogrožajo nacionalno varnost ZDA.

Prepoved izvzema tiste, ki že imajo vizume, imenike dovoljenja za delo in bivanje v ZDA oziroma tako imenovane zelene karte, določene kategorije vizumov in posameznike, katerih obisk ZDA je v nacionalnem interesu. O teh bo odločal državni sekretar Marco Rubio.

Med izjemami so tudi pripadniki manjšin, ki so v Iranu tarče pregona, ter športniki, ki se udeležujejo večjih športnih dogodkov.

Trump je ob izdaji ukaza objavil posnetek, v katerem trdi, da tujci, ki niso dovolj preverjeni, predstavljajo grožnjo ameriški varnosti. Kot primer je navedel nedavni napad na proizraelski shod v Boulderju v Koloradu. Trumpova vlada želi zaradi tega izgnati vse člane družine napadalca.

Trump je že v času prvega predsedniškega mandata leta 2017 povzročil kaos v mednarodnih potovanjih, ko je uvedel prepoved vstopa v ZDA državljanom večinoma muslimanskih držav.

Ta ukaz so sodišča blokirala, vendar pa ga je vrhovno sodišče ZDA na koncu leta 2018 potrdilo za državljane Sirije, Libije, Irana, Jemna, Somalije, Severne Koreje, Čada in Venezuele.

Trump je v sredo zaostril spor s Harvardom in ukazal prepoved izdaje vizumov tujcem, ki želijo študirati na elitni univerzi. Ukrep je utemeljil z razlogi nacionalne varnosti, ker da Harvard vladi ni posredoval dovolj informacij o tujih študentih, je sporočila Bela hiša.

Poleg prepovedi izdaje novih je Trump State Departmentu še naročil, naj pregleda doslej izdane vizume študentom na Harvardu, ki ustrezajo določenim kriterijem. Gre za tako imenovane vize F, M in J.

»Harvard ne poroča v celoti o disciplinskih ukrepih proti tujim študentom in jih ne nadzira resno,« je sporočila Bela hiša in dodala znane obtožbe o domnevnem antisemitizmu in nadaljevanju politike vključevanja.

Zvezna sodnica Allison Burroughs je prejšnji teden ameriški vladi prepovedala spremembe glede vizumske politike za študente na Harvardu, potem ko je vlada univerzi skušala prepovedati vpisovanje tujih študentov.

Trump je vojno proti Harvardu sprožil konec marca, ko je napovedal revizijo okrog devet milijard dolarjev vredne proračunske pomoči univerzi. Nato je ustanovi odvzel 2,2 milijarde dolarjev pomoči in ukinil za 60 milijonov dolarjev pogodb z zvezno vlado. Prejšnji teden je ukinil še preostale pogodbe v vrednosti 100 milijonov dolarjev.

Predsednik ZDA zaenkrat ukrepa le proti univerzi Harvard, ker je zavrnila pritiske za spremembe v politiki zaposlovanja, vpisovanja in druge zahteve, od ukinitve politike vključevanja do strogega nadzora nad študenti.

Trump se je pred dnevi ostro in žaljivo odzval na trditev pisatelja in novinarja Michaela Wolffa, da je njegova politika do Harvarda posledica stare užaljenosti, ker je v mladosti zaprosil za vpis na univerzo, ki ga je zavrnila. Trump je zatrdil, da se ni nikoli prijavil na Harvard.