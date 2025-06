Trump vidno ganjen po pogovoru z ukrajinsko novinarko: »Pozdravite moža, razmislil bom o pošiljanju več patriotov« (VIDEO)

Ob robu vrha zveze Nato v Haagu, na katerem so voditelji članic zavezništva potrdili dvig obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, sta se danes sestala ukrajinski in ameriški predsednik, Volodimir Zelenski in Donald Trump. Po navedba prvega sta razpravljala o možnostih za mir v Ukrajini, pa tudi o nakupu ameriških sistemov zračne obrambe.

»Pogovarjala sva se o tem, kako doseči prekinitev ognja in resničen mir. Pogovarjala sva se o tem, kako zaščititi naše ljudi,« je na omrežju X sporočil Zelenski ter srečanje označil za dolgo in konkretno. Kasneje je Zelenski sporočil, da sta s Trumpom govorila tudi o nakupu ameriških sistemov zračne obrambe. »Ukrajina je pripravljena kupiti to opremo in podpreti ameriške proizvajalce orožja. Evropa lahko pomaga,« je zapisal.

Kroži posnetek čustvenega pogovora med Trumpom in ukrajinsko novinarko

Med tiskovno konferenco je Trump dejal, da je orožje »zelo težko dobiti«, vendar da »bomo videli, ali bomo lahko nekatere od njih dali na voljo«.

Vendar pa je pri raketah Patriot posebno medijsko pozornost pritegnila Trumpova komunikacija z ukrajinsko novinarko, ki mu je po njegovem govoru na vrhu Nata zastavila vprašanje in dejala, da je njen mož aktivni vojak ukrajinske vojske.

Po poročanju časopisa The Guardian ji je Trump obljubil, da bodo ZDA razmislile o dobavi več raket Patriot Ukrajini, in poudaril, da so »zelo učinkovite, stoodstotno učinkovite«. The Guardian še poroča, da se je ameriški predsednik zdel ganjen in je novinarko prosil, naj »pozdravi svojega moža«, posnetek njegovega pogovora z novinarko pa se širi na družbenih omrežjih.