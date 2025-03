Trump v Beogradu?! Vučić obljublja močnejše vezi med Srbijo in ZDA (FOTO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na družbenih omrežjih objavil, da se je v Beogradu srečal z Donaldom Trumpom mlajšim. Na Instagramu je delil več skupnih fotografij in poudaril, da sta govorila o »bilateralnih odnosih med Srbijo in ZDA ter aktualnih globalnih političnih in gospodarskih temah«.

»Podčrtal sem pomen ekonomskih in političnih vezi med državama ter izpostavil strateško sodelovanje in skupne projekte v prihodnjih letih. Ta obisk simbolizira zavezanost krepitvi dvostranskih odnosov in skupnemu reševanju globalnih izzivov,« je zapisal Vučić.

Poleg tega je srbski predsednik Trumpa mlajšega popeljal na ogled Beograda s terase predsedniške palače in dodal: »Vesel sem, da je naš dragi gost lahko začutil del energije in videl glavno mesto, ki združuje preteklost in prihodnost, tradicijo in inovacije. Upam, da boste uživali v vsakem trenutku bivanja v Srbiji in da bo to začetek še močnejših vezi med našima državama.«

V Beogradu traktorji, incident v parku in blokada RTS

Medtem se v srbski prestolnici zaostrujejo napetosti pred napovedanimi protesti. Stranka svobode in pravice je na družbenih omrežjih objavila posnetke prihoda traktorjev v prestolnico, pri čemer opozarjajo, da želi oblast z blokado cest preprečiti prihod protestnikov na sobotni shod. Poleg tega so v objavi vladajočo stranko SNS označili za »kriminalno organizacijo«.

Protesti se nadaljujejo. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi posnetek incidenta v Pionirskem parku, kjer je skupina mladih moških iz tabora »študentov, ki želijo študirati« preskočila ograjo in napadla mimoidočega. Dogodek se je odvil pred očmi policije, a sodeč po navedbah medija Nova.rs, ga srbsko tožilstvo ne obravnava.

Blokada Radiotelevizije Srbije (RTS) se nadaljuje, študentski protesti pa dobivajo vse večjo mednarodno pozornost. Po poročanju tujih medijev, med njimi AP, AFP in Deutsche Welle, so protesti resno zamajali oblast predsednika Vučića. Povod za množične demonstracije je bila smrt 15 ljudi v nesreči na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani, protestniki pa zahtevajo jasne kazenske in politične odgovornosti.

Na posnetkih, ki so jih objavili študenti Elektrotehniške fakultete, je videti, kako zaposlenim na RTS med blokado dostavljajo hrano, kar še dodatno podžiga nezadovoljstvo protestnikov zaradi načina poročanja javnega servisa o dogajanju v državi.