Trump: Tretja svetovna vojna ni tako daleč, a ...

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da 3. svetovna vojna »ni tako daleč«, vendar verjame, da bo njegovo predsedovanje preprečilo njen izbruh.

Opozoril je na naraščajoče konflikte na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter poudaril pomen hitrega ukrepanja za preprečitev globalne eskalacije, šišejo tuji mediji.

Trump: Če bi bil Biden še predsednik, bi bili že v 3. svetovni vojni

»Po svetu hitro ukrepam, da končam vojne, rešim konflikte in vrnem svetu mir. Želim mir in nočem videti, kako ljudje umirajo,« je dejal Trump.

Ob tem se je dotaknil vojne v Ukrajini in razmer na Bližnjem vzhodu: »Poglejte, koliko smrti na Bližnjem vzhodu in vojno med Rusijo in Ukrajino. Mi bomo to končali. 3. svetovna vojna nima nobenega smisla, a nismo daleč od nje. Če bi imeli še eno leto administracijo predsednika Joeja Bidna, bi bili že v 3. svetovni vojni. Zdaj, v mojem mandatu, pa se to ne bo zgodilo.«

Trump se je zahvalil Savdski Arabiji za podporo torkovemu vrhu, kjer so potekali pogovori med ZDA in Rusijo, ter jih označil za »velik korak naprej«.

Kritike na račun Zelenskega

Trump je ponovil kritike na račun ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ga je opisal kot »skromno uspešnega komika« in »diktatorja brez volitev«.

S tem je ponovil nekatero izrazoslovje, ki ga pogosto uporablja ruska propaganda v zvezi z ukrajinskim voditeljem, pišejo tuji mediji.

Trump in Zelenski sta se pred tem že zapletla v besedni dvoboj na družbenih omrežjih, potem ko je Zelenski dejal, da »Trump živi v svetu dezinformacij« in »pomaga Putinu pri izhodu iz izolacije«.

»Rad imam Ukrajino, vendar je Zelenski opravil grozno delo – njegova država je uničena, milijoni ljudi so umrli po nepotrebnem. Vojne ne morete končati, če ne govorite z obema stranema,« je dejal Trump, ko je zagovarjal odločitev, da Ukrajine ni vključil v pogovore, ki so potekali v Savdski Arabiji.

Trump je zaključil s sporočilom: »Upamo na čimprejšnje premirje in ponovno vzpostavitev stabilnosti v Evropi in na Bližnjem vzhodu.«