Trump stopnjuje spopad z migranti! Nacionalna garda na lokaciji, guverner: »To je norost« (FOTO)

Protesti po množičnih racijah med priseljenci v Los Angelesu so se konec tedna še stopnjevali. Kot smo že poročali, je ameriški predsednik Donald Trump na ulice mesta poslal 2000 pripadnikov Nacionalne garde — vojaki so v mesto prispeli v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah.

Odločitev, da federalizira Nacionalno gardo — sicer v rednih razmerah pod nadzorom guvernerjev — je zelo nenavadna. Trump je za ta ukrep uporabil 10. naslov ameriškega zakonika, istega, ki so ga v preteklosti uporabili predsedniki Eisenhower, Kennedy in Johnson v obdobju boja za državljanske pravice.

Protest je sledil večkratnim pridržanjem s strani imigracijske in carinske policije. FOTO: Barbara Davidson Reuters

Protestnik z mehiško zastavo stoji na zažganem avtomobilu med spopadom z organi pregona. FOTO: Barbara Davidson Reuters

Guverner Newsom: »Trump zanetil ogenj!«

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je ostro obsodil predsednikovo odločitev in jo označil za »namenoma provokativno«, ob tem pa opozoril, da bo prisotnost vojakov »le še zaostrila napetosti«.

Območje, kjer so se spopadi najbolj zaostrili, ostaja Paramount, pretežno latinskoameriška četrt Los Angelesa, kjer je več kot 80 % prebivalcev latinskoameriškega rodu. Prav tam so se tamkajšnji prebivalci tudi najbolj množično spopadali z zveznimi agenti ICE (Immigration and Customs Enforcement), ki so izvajali deportacije.

Pomočniki šerifa okrožja Los Angeles za spopade uporabljajo nesmrtonosno orožje. FOTO: Barbara Davidson Reuters

Pridržani protestniki, poškodovani policisti

Po podatkih šerifovega urada okrožja Los Angeles je bil do danes en človek uradno aretiran, več drugih pa pridržanih. Med nasiljem v soboto zvečer so protestniki v središču mesta in v Paramountu metali steklenice in prižigali pirotehniko, eden izmed avtomobilov je zagorel, požar v enem izmed lokalnih nakupovalnih centrov pa so gasilci uspeli hitro pogasiti.

V spopadih sta bila poškodovana tudi dva namestnika šerifa, ki sta bila po zdravniški oskrbi že odpuščena iz bolnišnice.

Protestniki med spopadom z organi pregona. FOTO: Barbara Davidson Reuters

ACLU: »To je zloraba oblasti«

Oster odziv je prišel tudi s strani Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU), ki je Trumpov ukaz za razporeditev vojakov označila kot »nepotreben, provokativen in zlorabo oblasti«. Predstavnica ACLU Hina Shamsi je dodala, da takšna dejanja postavljajo v nevarnost prebivalce Los Angelesa in »neodgovorno spodkopavajo temeljno demokratično načelo, da vojska ne bi smela nadzorovati civilistov«.

Pokala je pirotehnika. FOTO: Barbara Davidson Reuters

V petek je bil med protesti aretiran tudi David Huerta, predsednik kalifornijske podružnice sindikata Service Employees International Union (SEIU), ki združuje več kot 750.000 delavcev v Kaliforniji. Sindikat je sporočil, da je Huerta le »mirno opazoval« operacijo zveznih agentov, v času aretacije pa naj bi utrpel poškodbe.

Ameriški tožilec za osrednje okrožje Kalifornije Bill Essayli je v nasprotju z izjavo sindikata zatrdil, da je Huerta »namenoma oviral« delo agentov in zablokiral njihovo vozilo. V ponedeljek naj bi stopil pred zvezno sodišče.

Bo Trump šel še dlje?

Napetost dodatno stopnjuje napoved ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha, da bi lahko v primeru nadaljnjega nasilja v Los Angelesu na ulice poslal celo aktivne enote marincev. Guverner Newsom je takšno grožnjo označil kot »noro vedenje«.

Protestniki ob gorečem avtomobilu. FOTO: Daniel Cole Reuters

Medtem podatki CBS kažejo, da so aretacije priseljencev po vrnitvi Trumpa v Belo hišo že presegle 100.000 — politika ničelne tolerance in obsežne deportacije ostajajo ključni steber njegovega mandata.

Po besedah novinarja postaje Fox News 11 Los Angeles KJ Hiramota so se protesti proti zveznim agentom, »ki nimajo nobenih lokalnih vezi«, sicer čez noč nekoliko umirili. A mnogi analitiki opozarjajo, da je nezadovoljstvo zaradi racij in aretacij v mestu še močno prisotno.

Guverner Newsom je za konec še dodal: »Trumpova vlada z načrtnim širjenjem kaosa išče izgovor za nadaljnjo eskalacijo. V Kaliforniji se bomo temu odločno zoperstavili.«

