SELITEV

Trump stopil pred novinarje in oznanil »vznemirljivo novico« (VIDEO)

Napovedal selitev sedeža Vesoljskega poveljstva iz Kolorada v Huntsville v Alabami.
Fotografija: FOTO: Brian Snyder Reuters
Odpri galerijo
FOTO: Brian Snyder Reuters

M. U.
02.09.2025 ob 21:56
02.09.2025 ob 21:58
M. U.
02.09.2025 ob 21:56
02.09.2025 ob 21:58

Ameriški predsednik Donald Trump je danes imel izredno novinarsko konferenco, kar je bil njegov prvi nastop po enem tednu. Bela hiša je pred tem sporočila, da bo ameriški predsednik podal »vznemirljivo izjavo« v zvezi z ministrstvom za obrambo. 

Potem ko je Trump stopil pred kamere z uro zamude, je napovedal selitev sedeža Vesoljskega poveljstva iz Kolorada v Huntsville v Alabami. Dodal je, da bodo lokacijo v čast baze preimenovali v Rocket City.

image_alt
Skrivnostna črna vreča letela skozi okno Bele hiše?! Tajna služba molči, na spletu vre

Zatrdil je, da bo ta poteza v Alabami ustvarila 30.000 delovnih mest.Dejal je še, da je ob ustanovitvi vesoljskih sil v svojem prvem mandatu načrtoval njihovo bazo v Alabami, vendar jih je Bidenova administracija namesto tega premestila v Kolorado.

Protiraketni obrambni ščit

Ameriški predsednik je še dejal, da bo vesoljska baza v Alabami igrala ključno vlogo pri gradnji Zlate kupole, ki jo je napovedal že prej. Gre za protiraketni obrambni ščit, ki ga ima Izrael, torej Železno kupolo. »Vsi želijo biti del tega, protiraketnega obrambnega ščita, imeli bomo Zlato kupolo, kakršne še nihče ni videl ... Kanada je poklicala in povedala, da želi biti del tega, in to bo super,« je dejal.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Donald Trump ZDA selitev

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Fotografija, ki je ogrela srca: Anamarija iz MasterChefa razkrila, na kaj se pripravlja
Ni še konec! Zahod Slovenije dosegla nevihtna linija, znova grozijo močnejši nalivi

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Fotografija, ki je ogrela srca: Anamarija iz MasterChefa razkrila, na kaj se pripravlja
Ni še konec! Zahod Slovenije dosegla nevihtna linija, znova grozijo močnejši nalivi

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.