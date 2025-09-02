Trump stopil pred novinarje in oznanil »vznemirljivo novico« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je danes imel izredno novinarsko konferenco, kar je bil njegov prvi nastop po enem tednu. Bela hiša je pred tem sporočila, da bo ameriški predsednik podal »vznemirljivo izjavo« v zvezi z ministrstvom za obrambo.

Potem ko je Trump stopil pred kamere z uro zamude, je napovedal selitev sedeža Vesoljskega poveljstva iz Kolorada v Huntsville v Alabami. Dodal je, da bodo lokacijo v čast baze preimenovali v Rocket City.

Zatrdil je, da bo ta poteza v Alabami ustvarila 30.000 delovnih mest.Dejal je še, da je ob ustanovitvi vesoljskih sil v svojem prvem mandatu načrtoval njihovo bazo v Alabami, vendar jih je Bidenova administracija namesto tega premestila v Kolorado.

Protiraketni obrambni ščit

Ameriški predsednik je še dejal, da bo vesoljska baza v Alabami igrala ključno vlogo pri gradnji Zlate kupole, ki jo je napovedal že prej. Gre za protiraketni obrambni ščit, ki ga ima Izrael, torej Železno kupolo. »Vsi želijo biti del tega, protiraketnega obrambnega ščita, imeli bomo Zlato kupolo, kakršne še nihče ni videl ... Kanada je poklicala in povedala, da želi biti del tega, in to bo super,« je dejal.