Trump sprejel usodno odločitev, v primeru napada bo hrbet obrnil tudi Sloveniji

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek postavil pod vprašaj svojo zavezanost kolektivni obrambi v zvezi Nato in dejal, da ZDA ne bodo branile članic zavezništva, če ne bodo plačale dovolj za skupno obrambo.

Nato je sicer zavezan načelu, da napad na eno ali več njenih držav članic pomeni napad na vse države članice. To določa 5. člen severnoatlantske pogodbe.

»Če ne plačajo, jih ne bom branil«

Ameriška televizija NBC je poročala, da ZDA odstopajo od 5. člena in bodo branile le še države, ki porabijo dovolj, da se lahko v primeru napada same branijo. »Če ne plačajo, jih ne bom branil. Več bi morali plačati,« je v četrtek dejal Trump novinarjem v Beli hiši v odgovoru na vprašanje o tem.

Trump, ki je v preteklosti grozil z izstopom ZDA iz Nata, je že pred začetkom svojega drugega mandata januarja izjavil, da bi morali spodnjo mejo izdatkov za vojsko s sedanjih dveh dvigniti na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Vendar pa toliko ne porabijo niti ZDA. Poljska porabi 4,12 odstotka, Estonija in ZDA 3,4 odstotka, Latvija 3,2 odstotka, na repu pa so Slovenija, Luksemburg, Belgija in Španija s po 1,3 odstotka BDP.