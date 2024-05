Trump spoznan za krivega vseh 34 točk obtožnice

Newyorška porota je danes bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa spoznala za krivega vseh 34 točk kazenske obtožnice ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem odnosu, poročajo ameriški mediji. Sodnik Juan Merchan bo 77-letnemu Trumpu kazen izrekel 11. julija.

Bivšemu predsedniku v najslabšem primeru grozijo štiri leta zapora, vendar pa so ameriški pravni komentatorji enotni v mnenju, da zaporne kazni ne bo dobil, ampak mu bo sodnik izrekel pogojno kazen, ker doslej še ni bil kaznovan, kazniva dejanja, za katera je bil obsojen, pa niso med najhujšimi.

»To je sramota, prirejeno sojenje, skorumpiran sodnik, tožilec s podporo Georgea Sorosa. Sem zelo nedolžen. Borim se za državo in ustavo. To je priredila vlada Joeja Bidna, da škoduje političnemu nasprotniku. Borili se bomo naprej, ker država gre k hudiču,» je po izreku sodbe novinarjem povedal Trump.

Tožilec Manhattna Alvin Bragg je vložil kazensko obtožnico zaradi plačila 130.000 dolarjev Stormy Daniels, kar je izvršil njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen. Trump mu je denar vrnil z obrestmi in to prikazal kot plačilo odvetniških storitev.

V zgodovino kot prvi bivši predsednik ZDA z obsodbo za kaznivo dejanje

Trump spolni odnos z Daniels leta 2006 zanika, prav tako zanika tudi, da bi vedel za Cohenovo plačilo igralki in se bo na odločitev porote pritožil. Ampak to sedaj več ni pomembno, saj ga je porota spoznala za krivega in je prišel v zgodovino kot prvi bivši predsednik ZDA z obsodbo za kaznivo dejanje.

Porota je po sklepnih nagovorih tožilstva zasedala le nekaj ur v sredo in četrtek, preden je prišla do soglasne odločitve, kar pomeni, da dvoma o Trumpovi krivdi ni bilo.

Trump kandidira za predsednika ZDA, kazenska obsodba pa pomeni, da ne bo smel voliti zase, a bo v primeru zmage na volitvah lahko nastopil položaj.

Ankete mu trenutno kažejo tesno prednost pred Bidnom, vendar pa je precejšen delež anketiranih republikancev napovedal, da ga v primeru obsodbe za kaznivo dejanje ne bo podprl.

Trump se sooča še s tremi kazenskimi pregoni zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020 in nezakonite odtujitve tajnih dokumentov iz Bele hiše. Analitiki menijo, da se ti trije sodni procesi ne bodo končali pred novembrskimi volitvami.