Trump spet v sedlu, a neverjetno, kaj je storil, ko se je vrnil iz bolnišnice (FOTO in VIDEO)

REUTERS Odšel je iz bolnišnice Walterja Reeda. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

REUTERS Vodja osebja v Beli hiši Mark Meadows in Donald Trump v predsedniškem helikopterju. FOTO: Erin Scott, Reuters

VIA REUTERS Prvič je nagovoril ljudstvo po prihodu iz bolnišnice. V Beli hiši brez maske. FOTO: @realdonaldtrump Via Reuters

REUTERS Razkuževanje v Beli hiši. FOTO: Erin Scott, Reuters

Ameriški predsednikse je po okužbi s sars-cov-2 že vrnil iz bolnišnice. In to kako! Po pristanku s helikopterjem je živahno stopil na stopnice južnega pročelja Bele hiše, snel masko in naznanil svetu, da se počuti dobro. Nato je brez maske vstopil v poslopje, kjer so bili uslužbenci prav tako brez mask.Trump se je vrnil v Belo hišo, kjer okreva prva dama, ki je prav tako okužena, tako kot so tudi številni uslužbenci Bele hiše. Okužbo je sicer domnevno v ameriško predsedniško palačo prinesla lepa svetovalka Trumpa, ki je vedno tik ob njem Pred odhodom iz bolnišnice je znova spravil v obup zdravstvene strokovnjake z obvestilom Američanom, da se jim ni treba bati koronavirusa.Ponovil je, da se je veliko naučil o koronavirusu, ki da se ga ni treba bati. »Ena stvar je gotova. Ne pustite, da prevlada nad vašim življenjem, ne bojte se, premagali ga boste,« je dejal Trump. Zatrdil je, da so ZDA najboljša država na svetu, ki ima najboljšo zdravstveno opremo in zdravila.Pričakovanja, da bo Trumpa bolezen spametovala, kar zadeva njegov odnos do pandemije, ki je v ZDA zahtevala več kot 210.000 življenj, se tako niso uresničila.Trump se je zdravil v vojaški bolnišnici Walterja Reeda, kjer seveda ne manjka luksuza. Poglejte si to