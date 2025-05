Trump spet provocira! Ste slišali, kako bi preimenoval ta zaliv?

Ameriški predsednik Donald Trump bo prihodnji teden obiskal Savdsko Arabijo in je napovedal, da bo njegova država Perzijski zaliv odslej imenovala z novim imenom – Arabski zaliv. Ta njegova namera prihaja nekaj mesecev po tem, ko je Trump dejal, da bodo ZDA Mehiški zaliv imenovale Ameriški zaliv.

V ozadju obiska je poskus približevanja državam Perzijskega zaliva, od katerih Trump zahteva investicije v ZDA in podporo v regionalnih konfliktih, predvsem vojni med Izraelom in Hamasom v Gazi, a tudi omejevanje naprednega iranskega jedrskega programa, navaja AP.

Iranci hudi

Perzijski zaliv je pod tem imenom splošno znan že od 16. stoletja. Čeprav ga večina držav Bližnjega vzhoda že imenuje Arabski zaliv, je Iran ohranil zgodovinsko ime. Že dlje ima napete odnose z ZDA, do prvega spora glede imena pa je prišlo leta 2017, ko je Trump uporabil izraz Arabski zaliv. Takratni iranski predsednik Hassan Rouhani mu je predlagal, naj se uči geografije. »Politično motivirani poskusi spremembe zgodovinsko uveljavljenega imena Perzijskega zaliva kažejo na sovražne namere do Irana in njegovih ljudi in jih ostro obsojamo,« je na omrežju X zapisal iranski zunanji minister Abbas Araghchi.

»Vsak kratkoviden korak v zvezi s tem ne bo imel veljavnosti, pravnega ali geografskega učinka, ampak bo le izzval jezo vseh Irancev iz vseh slojev življenja in političnih prepričanj v Iranu, ZDA in po svetu,« je dodal.