Trump snuje maščevanje

Biden kljub Trumpovi obstrukciji nadaljuje tranzicijo

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden se poskuša znajti s tranzicijo oblasti po svojih močeh, medtem ko ga Trump, ki še naprej trdi, da so bile volitve prevara, še naprej ovira kljub svarilom, da bo zaradi tega po nepotrebnem zaradi novega koronavirusa umrlo še več ljudi.



»Nasledil bom razdeljeno državo in svetovno zmešnjavo, zaradi česar vas potrebujem,« je v torek povedal Biden 12 nekdanjim državnim uradnikom s področja obveščevalnih dejavnosti, obrambe in diplomacije. Biden bi zdaj že moral dobivati redna obveščevalna poročila od sedanje vlade, vendar pa se mora zanašati na informacije iz druge roke.



Zamuda pri tranziciji pomeni zamudo pri imenovanju 1.200 državnih uradnikov, ki potrebujejo senatno potrditev. Kar Bidna in ekipo najbolj skrbi, pa bo zamuda pri seznanjanju s strategijo sedanje vlade proti novemu koronavirusu, predvsem strategijo distribucije cepiv, kar bo ogromen logistični zalogaj.



V torek so tri ameriška zdravstvena združenja poslala odprto pismo Trumpu, naj konča obstrukcijo in sodeluje z Bidnovo tranzicijo.



S koronavirusom se je v ZDA doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 11,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 248.500.

STA

Zavezniki predsednika ZDApo pisanju Wall Street Journala razmišljajo, da bi investirali v novo medijsko organizacijo, ki bi s televizijo Fox News tekmovala za naklonjenost konservativnih gledalcev.Zasebno podjetje Hicks Equity Partners, ki ima povezave z vodstvom republikanske stranke, se pogovarja z medijskim podjetjem o tem, da bi investirali v Newsmay. Trumpovi zavezniki naj bi se o načinih, kako bi lahko tekmovali z omenjeno televizijo, pogovarjali že zadnji dve leti.Preberite tudi:Odnos Trumpa do Fox Newsa je zapleten. Še med predsedniško kampanjo se je zapletel v spor z eno najbolj znanih televizijskih voditeljic Foxa, ki je nato leta 2017 prestopila k NBC News. Po tem, ko je bil izvoljen za predsednika, se je Trump pogosto javljal v različne oddaje na Fox Newsu in hvalil televizijsko hišo, ko mu je bila naklonjena. Kadar so bili do njega kritični, pa se je tudi sam odzval z ostrimi kritikami.Preberite tudi:Nedavno so ga ujezili, ko so razglasili, da je v Arizoni zmagal. Objavil je niz tvitov, v katerih je obžaloval, da so uspešni zaradi njega, in omenjal, da so pozabili na gos, ki nese zlata jajca. Še huje so ga užalili, ko so med njegovo tiskovno konferenco, prvo po volitvah, prekinili njegov govor, ko je začel omenjati, da so bile volitve nepoštene.Vendar pa bo njegov poskus maščevanja Fox Newsu trd oreh, saj ima dolgoletno tradicijo in je imel v tednu predsedniških volitev v povprečju šest milijonov gledalcev, je še poročal Wall Street Journal.