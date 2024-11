Trump si lahko oddahne, posebni tožilec je odstopil od kazenskega pregona

Posebni tožilec Jack Smith je danes v sodni vlogi sporočil, da se je po posvetovanjih na pravosodnem ministrstvu ZDA odločil, da ne bo nadaljeval kazenskih postopkov proti Donaldu Trumpu, ki je bil 5. novembra izvoljen za naslednjega predsednika ZDA, poročajo ameriški mediji.

Smith je proti Trumpu v Washingtonu vložil obtožnico zaradi spodkopavanja izida predsedniških volitev 2020, na Floridi pa zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše, ko mu je po porazu na volitvah januarja 2021 potekel predsedniški mandat.

Smith je sporočil, da je po posvetovanjih s kolegi na ministrstvu za pravosodje prišel do sklepa, da mu politika ministrstva prepoveduje nadaljevanje postopkov proti novoizvoljenemu predsedniku Trumpu, ko bo 20. januarja nastopil mandat.

»Ta prepoved je kategorična in ni odvisna od teže kaznivih dejanj, moči vladnih dokazov ali utemeljenosti pregona, za katerim sicer vlada v celoti stoji,« je zapisal Smith.

Trump se je z uspešnim zavlačevanjem znebil dveh zveznih kazenskih pregonov. FOTO: Tasos Katopodis, Kevin Wurm Reuters

Trump je že med predsedniško kampanjo grozil, da bo Smitha odpustil že prvi dan na položaju.

Označil za veliko zmago pravne države

Njegov tiskovni predstavnik Steven Cheung je Smithovo odločitev označil za veliko zmago pravne države. »Ameriško ljudstvo in predsednik Trump želita takojšnje prenehanje političnega oboroževanja našega pravosodnega sistema in veselimo se združitve naše države,« je medijem sporočil Cheung.

Trump se je z uspešnim zavlačevanjem znebil dveh zveznih kazenskih pregonov, ostajata pa še primera na državni ravni v New Yorku in Georgii. V New Yorku je bil spoznan za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu.

Sodnik v tem primeru se še odloča, ali bo sprejel zahtevo Trumpovih odvetnikov in bo razveljavil odločitev porote ali pa bo sprejel predlog tožilstva, da z izrekom kazni počaka do izteka štiriletnega Trumpovega predsedniškega mandata.

Državno tožilstvo Georgie medtem Trumpa in sodelavce preganja zaradi spodkopavanja izida volitev 2020, odločitve o nadaljevanju primera pa še ni.