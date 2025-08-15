DANES SREČANJE

Trump se je vkrcal na letalo za Aljasko. Pred srečanjem s Putinom ima za svet sporočilo

Na poti na Aljasko je tudi Putin, ki se je vmes ustavil še v mestu Magadan na ruskem daljnem vzhodu.
Fotografija: Donald Trump FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
Odpri galerijo
Donald Trump FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

STA, A. Ka.
15.08.2025 ob 15:28
15.08.2025 ob 16:00
STA, A. Ka.
15.08.2025 ob 15:28
15.08.2025 ob 16:00

Poslušajte

Čas branja: 2:05 min.

Ameriški predsednik Donald Trump se je v Washingtonu vkrcal na predsedniško letalo, s katerim je poletel proti Aljaski, kjer se bo danes sešel z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Veliko je v igri,« je tik pred vkrcanjem na sedemurni polet do Anchoragea zapisal Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social. V delegaciji ameriškega predsednika so še državni sekretar Marco Rubio, finančni minister Scott Bessent, minister za trgovino Howard Lutnick in posebni odposlanec Steve Witkoff.

Na poti na Aljasko je tudi Putin, ki se je vmes ustavil še v mestu Magadan na ruskem daljnem vzhodu.

Aljaska ima simboličen pomen

Trump bo srečanje gostil v Anchorageu, največjem mestu ameriške zvezne države Aljaska, ki ima simboličen pomen za obe državi, saj je bila nekoč del ruskega ozemlja. To bo sicer njuno prvo srečanje po letu 2019 in Putinov prvi obisk v ZDA po desetih letih.

V ospredju vrha bo po napovedih rešitev ukrajinske krize, predsednika pa bosta govorila tudi o širših vprašanjih zagotavljanja miru in varnosti, perečih mednarodnih in regionalnih vprašanjih ter gospodarskem sodelovanju.

image_alt
Lavrov že prispel na Aljasko: Ta podrobnost pritegnila pozornost vseh (VIDEO)

Srečanje se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, predsednika pa se bosta srečala tudi na štiri oči. Ob koncu pogovorov je predvidena skupna novinarska konferenca.

Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem poskušali Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski Ukrajina Rusija ZDA

Priporočamo

V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)
Trump se je vkrcal na letalo za Aljasko. Pred srečanjem s Putinom ima za svet sporočilo
Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela
Bralka Marija: »V Sostrem že tretjič kopljejo isto luknjo, promet oviran več let – kdo plačuje to zmedo?!«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)
Trump se je vkrcal na letalo za Aljasko. Pred srečanjem s Putinom ima za svet sporočilo
Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela
Bralka Marija: »V Sostrem že tretjič kopljejo isto luknjo, promet oviran več let – kdo plačuje to zmedo?!«

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.