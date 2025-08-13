Trump se je srečal z evropskimi voditelji, prišel tudi Zelenski. V petek sledi veliko srečanje

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte sta današnje pogovore evropskih voditeljev, predsednika ZDA Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označila za dobre. Prepričana sta, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini in dosego pravičnega miru.

»Izmenjali smo mnenja o prihajajočem dvostranskem srečanju na Aljaski. Danes so Evropa, ZDA in Nato okrepili skupno stališče glede Ukrajine. Ostali bomo v tesnem sodelovanju. Nihče si ne želi miru bolj kot mi, pravičnega in trajnega miru,« je na omrežju X zapisala von der Leyen.

Tudi Rutte je prepričan, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini ter dosego pravičnega in trajnega miru. »Cenim vodstvo Trumpa in tesno sodelovanje z zavezniki. Zdaj je žogica na strani Putina,« je dodal.

Razpravljali o prizadevanjih za končanje vojne

Von der Leyen in Rutte ter voditelji več evropskih držav, Zelenski in Trump so danes razpravljali o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Pogovori so potekali pred petkovim srečanjem Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Aljaski.