Trump se je spet oglasil! Brutalno je napadel to osebo: »Je len in neproduktiven«

Potem ko sta republikanska kongresnika Thomas Massie in Warren Davidson podvomila o ustavnosti ameriškega napada na Iran, se je ameriški predsednik Donald Trump odzval javno in ostro. Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social Thomasa Massieja označil za patetično zgubo in ga obtožil podcenjevanja ameriškega vojaškega uspeha.

»Včeraj smo imeli spektakularen vojaški uspeh, saj smo jim bombo vzeli iz rok (in če bi le mogli, bi jo uporabili!),« je zapisal Trump, misleč na napad na iranske jedrske objekte.

»Toda kot ponavadi in kljub vsem pohvalam ta kongresnik nasprotuje temu, kar je bilo sinoči tako briljantno doseženo v Iranu. MAGA se ne ukvarja z lenimi in neproduktivnimi politiki, Thomas Massie pa je vsekakor eden izmed njih. Hvala naši neverjetni vojski za neverjetno delo, ki so ga opravili sinoči. Bilo je resnično nekaj posebnega!« je zapisal.

Massie je med redkimi republikanci, ki so javno izrazili dvom o ustavni podlagi za vojaško akcijo, pri čemer je poudaril, da predsednik ni zaprosil za kongresno odobritev ali je ni prejel. Njegov strankarski kolega, kongresnik iz Ohia Warren Davidson, je imel podoben ton in dejal, da si težko predstavlja razumno utemeljitev za te napade.