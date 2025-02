Trump se je s Putinom dogovoril v največji tajnosti! En človek je odigral ključno vlogo (FOTO)

Američana Marca Fogla so v okviru izmenjave zapornikov izpustili iz zapora v Rusiji, včeraj pa je v Belo hišo prišel ogrnjen z ameriško zastavo.

Sprejel ga je ameriški predsednik Donald Trump, ki je pohvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina za njegovo vlogo pri izpustitvi ameriškega učitelja.

Veliko Američanov je še vedno v ruskih zaporih.

63-letni Fogel je prestajal 14-letno zaporno kazen zaradi tihotapljenja mamil, potem ko so ga na moskovskem letališču ujeli z manjšo količino marihuane. Trump je dejal, da bi lahko bila izpustitev Fogla »zelo pomemben del« končanja triletne vojne v Ukrajini. Pogoje Foglove izpustitve je označil za »zelo poštene«.

En človek je odigral ključno vlogo

Fogla so predali Trumpovemu odposlancu za Bližnji vzhod Stevu Witkoffu, ki je v torek prišel nenapovedano v Moskvo ponj. Washington Post je poročal, da je imel Witkoff, investitor v nepremičnine in dolgoletni Trumpov prijatelj, triinpolurni sestanek s Putinom. Witkoff je prvi visoki ameriški uradnik, ki je obiskal Rusijo od začetka vojne v Ukrajini, pa dodaja CNN. ZDA so nato na prostost izpustile ruskega državljana, so danes sporočili v Kremlju. Dodali so, da bodo identiteto izpuščenega razkrili po njegovi vrnitvi v Rusijo.

Marc Fogel. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Trump je še napovedal, da naj bi v prihodnjih dneh izpustili še enega ameriškega državljana, zaprtega v Rusiji, ni pa navedel, za koga gre.