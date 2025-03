Trump se je oglasil po pogovoru z Zelenskim: »Trajal je približno eno uro«

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je imel »zelo dober« telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

»Trajal je približno eno uro. Velik del pogovora je bil o klicu s predsednikom [Rusije Vladimirjem] Putinom, ki sem ga imel včeraj, da uskladimo zahteve in potrebe Rusije in Ukrajine,« je zapisal Trump.

»Vse je na dobri poti in prosil bom državnega sekretarja Marca Rubia in svetovalca za nacionalno varnost Michaela Waltza, da zagotovita natančen opis tem, o katerih so razpravljali. Izjava bo objavljena kmalu,« je zaključil ameriški predsednik.

Trumpov odposlanec prepričan v prekinitev ognja v Ukrajini

Odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff je danes izrazil prepričanje, da bo popolna prekinitev ognja v Ukrajini stopila v veljavo v roku nekaj tednov. Pogajanja o tem se bodo v Savdski Arabiji nadaljevala v ponedeljek.

Witkoff je v pogovoru za ameriško televizijo Bloomberg pojasnil, da bodo tehnični pogovori o morebitnem dogovoru o prekinitvi ognja stekli v ponedeljek in ne v nedeljo, kot je napovedal po torkovem telefonskem pogovoru Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Glede tega je izrazil optimizem, rekoč da so dosegli napredek glede nekaterih pogojev za premirje. »Pravzaprav mislim, da ga bomo dosegli v nekaj tednih,« je dodal.

Witkoff, ki je sicer Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod, ni povedal, v katerem formatu bodo potekali prihajajoči pogovori.