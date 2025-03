Trump se je končno oglasil: Manj skrbimo za Putina, tukaj je večja nevarnost ...

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si ne želi miru, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prepričan je, da bi nekdo moral ukrajinskega predsednika prisiliti k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»On si ne želi miru. Nekdo bi ga moral prisiliti, da bi si želel miru. Če bodo to storili Evropejci, vsa čast jim,« je na novinarski konferenci dejal Peskov. Petkov prepir med Zelenskim in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši je označil za dogodek brez primere. Meni namreč, da je Zelenski 'pokazal popolno pomanjkanje diplomatskih sposobnosti', poroča AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin je seznanjen z zapletom v Beli hiši, je še dejal Peskov in poudaril, da je to dokaz, da je ruski pogled na konflikt v Ukrajini pravilen. Prepričan je tudi, da je Zahod začel izgubljati kolektivno enotnost glede Ukrajine.

Zelenski je medtem danes ponovil, da se Ukrajina bori za pravičen in trajen mir, poroča britanski BBC. »Želimo, da se ta vojna konča. Rusija pa tega ne želi in nadaljuje z zračnim terorizmom. (...) Če želite pogovore, ne ciljajte na ljudi z balističnimi raketami. Da bi Rusijo prisilili, da preneha z napadi, potrebujemo enotnejši in močnejši svet,« je še dodal.

Po pogovoru Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega v Beli hiši so vse oči sveta uprte v nadaljevanje. Veliko se razpravlja o miru v Ukrajini, pa tudi o Vladimirju Putinu. Evropski voditelji so se sestali na vrhu v Londonu, po katerem sta Francija in Velika Britanija predlagali premirje. Oglasil se je tudi ameriški predsednik, ki ga očitno skrbijo druge stvari, čeprav je Zelenskemu očital, da bi lahko povzročil tretjo svetovno vojno. "Manj bi se morali ukvarjati s Putinom, bolj pa z migracijskimi skupinami posiljevalcev, narkobosov, morilcev in oseb iz duševnih ustanov, ki vstopajo v našo državo – da ne končamo kot Evropa!" je Trump sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Od prihoda v Belo hišo 20. januarja je Trump precej spremenil zunanjo politiko ZDA v primerjavi z zunanjo politiko svojega predhodnika Joeja Bidna in se tesneje povezal z Moskvo. Obnovil je stike z ruskim predsednikom Putinom in se v Združenih narodih postavil na stran Rusije. Trump se je v petek sestal z Zelenskim, njuno srečanje pa se je kmalu sprevrglo v prepir. Trump je ukrajinskega predsednika odslovil, načrtovan podpis dogovora o izkoriščanju naravnih virov v Ukrajini, kar je bil namen obiska, pa je bil odpovedan.

Kremelj je nato v nedeljo ocenil, da so korenite spremembe ameriške zunanje politike v veliki meri v skladu z ruskimi stališči.