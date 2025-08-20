OBETA SE TUDI PRENOVA

Trump se je imenoval še za predsednika Kennedyjevega centra in izbral dobitnike prestižnih nagrad

Znani so letošnji prejemniki uglednih nagrad Kennedyjevega centra.
Fotografija: Ameriški predsednik Donald Trump med razglasitvijo nagrajencev FOTO: Andrew Harnik/Getty Images/AFP
Ameriški predsednik Donald Trump med razglasitvijo nagrajencev FOTO: Andrew Harnik/Getty Images/AFP

STA
20.08.2025 ob 15:15
STA
20.08.2025 ob 15:15

Letošnje nagrade Kennedyjevega centra bodo prejeli hollywoodski akcijski zvezdnik Sylvester Stallone, angleški gledališki igralec Michael Crawford, ikona country glasbe George Strait, disko diva Gloria Gaynor in rock skupina Kiss. Imena dobitnikov nagrad je sporočil sam predsednik ZDA Donald Trump, ki bo tudi v nasprotju z dosedanjo tradicijo ob koncu leta vodil slovesnost, na kateri bodo podelili nagrade, ki veljajo za ene najvišjih državnih priznanj za umetnike v ZDA, je poročal britanski BBC.

Po vrnitvi na predsedniški položaj je Trump odpustil dosedanjo predsednico Kennedyjevega centra Deborah Rutter in večino članov upravnega odbora centra za upodabljajoče umetnosti – ter sam prevzel predsedniški položaj, kar so mnogi kritizirali kot politično vmešavanje na področje umetnosti.

7. DECEMBRA bo slovesna podelitev.

Ko je Donald Trump sporočil imena letošnjih nagrajencev Kennedyjevega centra v Washingtonu, je hkrati tudi napovedal, da namerava center, ki prejema državna sredstva, popolnoma prenoviti. Kot je še dejal, je osebno »98-odstotno« sodeloval pri izboru letošnjih nagrajencev, pri čemer je besede podkrepil z besedami: »Bil sem zelo vpleten.«

Sylvester Stallone velja za velikega podpornika sedanjega predsednika ZDA, ki ga je že označil za »drugega Georgea Washingtona«. Skupaj z igralcema Jonom Voightom in Melom Gibsonom je tudi Trumpov »hollywoodski ambasador«.

Slovesna podelitev nagrad, ki velja za vrhunec kulturnega in družabnega dogajanja v Washingtonu, bo v nedeljo, 7. decembra, je objavljeno na spletni strani Kennedyjevega centra. Ustanovo so odprli leta 1971 v spomin na pokojnega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja.

Sylvester Stallone slovi kot glasen zagovornik predsednika Trumpa. FOTO: AFP
Sylvester Stallone slovi kot glasen zagovornik predsednika Trumpa. FOTO: AFP

