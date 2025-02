Trump: Rusija pripravljena sprejeti evropske enote v Ukrajini

Ameriški predsednik Donald Trump je danes pred začetkom pogovorov s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Beli hiši izjavil, da bo Rusija pripravljena sprejeti evropske enote v Ukrajini kot jamstvo za konec spopadov, in napovedal skorajšnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Washingtonu.

Trump je v odgovorih na vprašanja novinarjev pred začetkom pogovorov v Beli hiši pohvalil svoj »poseben« odnos z Macronom in zagotovil, da mu bo v »nekaj tednih« uspelo končati sovražnosti v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dejal je tudi, da je podpis sporazuma z Ukrajino o ameriškem dostopu do njenih redkih zemelj in rudnin »zelo blizu«, in da bo ukrajinski predsednik Zelenski »ta ali prihodnji teden« prišel v Belo hišo, da ga podpiše.

Trump, ki se pri končanju spopadov zanaša predvsem na dialog z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je dejal tudi, da je Putin pripravljen sprejeti morebitno prihodnjo namestitev evropskih enot v Ukrajini. Ob tem se je izognil vprašanju o varnostnih jamstvih, ki bi jih Washington sčasoma zagotovil zanje.

Macron pa je dejal, da si oba s Trumpom želita »trden in trajen mir«. Ponovil je, da so Evropejci pripravljeni poslati mirovne sile v Ukrajino, da pa si v vsakem takem načrtu želi »močno sodelovanje ZDA«. Zagotovil je tudi, da je Evropa pripravljena okrepiti svojo obrambo.

Tako Macron kot britanski premier Keir Starmer, ki ga bo Trump kot drugega evropskega voditelja v svojem drugem mandatu sprejel v četrtek, sta sicer že izrazila pripravljenost svojih držav, da prispevata mirovne sile v primeru sklenitve sporazuma o koncu vojne v Ukrajini.

Izmenjala tudi nekaj šal

Predsednika ZDA in Francije sta si danes v precej sproščenem tonu izmenjala tudi nekaj šal in prijaznih besed. Ob pozdravu sta si večkrat energično stisnila roki, kar je zanju postal zaščitni znak že od prvega Trumpovega mandata.

Po odgovarjanju na novinarska vprašanja sta se podala na bilateralne pogovore, kasneje nocoj pa je predvidena še skupna novinarska konferenca.

Macron in Trump sta se pred tem skupaj na daljavo pogovarjala z voditelji drugih držav članic skupine G7 ter Zelenskim. Macron bo po navedbah AFP ob današnji tretji obletnici začetka ruske invazije na Ukrajino - tako kot kasneje Starmer - skušal Trumpa prepričati, naj Ukrajine ne pusti na cedilu.

Trump je nedavno presenetil ves svet, ko se je mimo Ukrajine in Evrope začel pogajati z Rusijo o koncu vojne. Spremembo politike ZDA dokazuje tudi današnje dogajanje v palači Združenih narodov, kjer so Američani predlagali resolucijo za mir brez omembe ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine - tako v Generalni skupščini kot v Varnostnem svetu.

Trump, ki je Zelenskega med drugim označil za diktatorja in krivdo za vojno pripisal Ukrajini, je danes še povečal pritisk na napadeno državo z izjavo, da njegovi pogovori o miru v Ukrajini vključujejo tudi velike gospodarske razvojne transakcije med ZDA in Rusijo, pogovori pa naj bi potekali zelo dobro.

Predsednik ZDA je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social po pogovoru z voditelji članic skupine G7 znova omenil tudi svoj cilj, da ZDA dobijo dostop do ukrajinskih naravnih virov v zameno za ameriško podporo.