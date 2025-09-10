Trump razkril vse! To si Melania misli o Putinu

Melania Trump »zelo močno« čuti trpljenje otrok v Ukrajini, a do napadalca Vladimirja Putina ne goji nikakršne zamere, je razkril njen mož, predsednik ZDA Donald Trump.

»Oba sva razočarana, da se ta trapasta vojna še vedno nadaljuje,« je dejal Trump, ki je poudaril, da je končanje vojne v Ukrajini eden njegovih prioritet že od prvega dne.

Prejšnji mesec je med srečanjem na Aljaski med Trumpom in Putinom ameriški predsednik osebno izročil »mirovno pismo« svoje žene, v katerem je Putinovo prosila, naj »zaščiti nedolžnost« otrok, piše portal Tha Daily Beast.

»V današnjem svetu so nekateri otroci prisiljeni nositi tihi nasmeh, nedotaknjen od teme okoli njih – tihi kljubovalni upor silam, ki bi jim lahko odvzele prihodnost. Gospod Putin, vi lahko obnovite njihov smeh,« je zapisala, očitno namigujoč na Ukrajino, a nikjer izrecno ne omenila vojne.

Pred vrhom je Melania Trump zasebno izrazila frustracijo zaradi Putinovih bombnih kampanj, ki so od julija po podatkih ZN ubile več kot 13.800 civilistov, med njimi približno 725 otrok.

Trump je bil pred pogovori 16. avgusta zaskrbljen tudi zaradi usode več kot 20.000 ugrabljenih ukrajinskih otrok, je sporočila Bela hiša.

Putin je napade na civiliste nadaljeval tudi po srečanju, zato je novinar Trumpa v nedeljo vprašal, ali je Melania po vrhu na Aljaski o Putinu kaj rekla.

»Ne, prva dama se je pravzaprav odlično razumela s Putinom – tako kot jaz,« je odgovoril Trump.

Kaj je s tem mislil, ni povsem jasno, saj Melania Trump ni potovala na Aljasko. Leta 2017 je sedela ob njem na večerji G20 v Hamburgu in ga ponovno srečala leto kasneje na trilateralnem srečanju v Helsinkih. Zadnjič, ko so ju fotografirali skupaj, je bilo novembra 2018 v Parizu na obeležitvi 100. obletnice konca prve svetovne vojne. Le tri leta kasneje je Putin izvedel invazijo na Ukrajino.

Portal The Daily Beast je za komentar povprašal Belo hišo.

Trump, ki je obljubil, da bo vojno v Ukrajini končal v 24 urah po prevzemu položaja, je že večkrat postavil roke za prekinitev ognja ali sklenitev mirovnega sporazuma, ki jih je Putin nato kršil.

Ob razlagi svojih in Melanijinih občutkov do Rusije je Trump v nedeljo dejal: »Ampak veste, midva sva razočarana – oba sva razočarana, da se ta trapasta vojna še vedno nadaljuje.«

Na vprašanje novinarja, ali je ponosen, da je Melania poslala pismo Putinu, je odgovoril: »Da, sem. Ima zelo močna čustva do otrok in zelo ji je hudo zaradi njihovega trpljenja.«