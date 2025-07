Trump razkril na tisoče dokumentov o atentatu

Ameriška vlada je odobrila objavo 230.000 strani doslej zaupnih dokumentov o pokojnem borcu za državljanske pravice temnopoltih Martinu Luthru Kingu mlajšemu, čeprav je pokojnikova družina temu nasprotovala. Kritiki vlade trdijo, da gre za odvračanje pozornosti od škandala z dosjeji Jeffreyja Epsteina, ki jih vlada ni nikoli objavila.

Objavljeni dokumenti se nanašajo predvsem na atentat na Kinga leta 1968, gre pa za informacije na papirjih, ki doslej nikoli niso bili predelani v digitalno obliko in se je na njih desetletja nabiral prah.

Zvezna policija FBI je Kinga pozorno nadzirala zaradi morebitne prevratniške dejavnosti. Za prvega in potem dolgoletnega direktorja FBI J. Edgarja Hooverja je bil King komunist, vendar tajni nadzor ni odkril česa bolj resnega kot njegovo prešuštvovanje.

Kingova hčerka Bernice King je za revijo Vanity Fair povedala, da ne vidi nobene dodane vrednosti v objavljenih dokumentih in da bo morala podoživljati travme iz otroštva. Kasneje je na omrežju X pozvala vlado, naj zdaj objavi še dosjeje pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.

Kingova hčerka Bernice King zdaj zahteva še objavo dokumentov o spolnem predatorju Epsteinu. FOTO: Megan Varner/Reuters

Ameriški predsednik je kmalu po vrnitvi na položaj ukazal vladi, naj umakne tajnost in objavi zvezno dokumentacijo o umoru predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963 ter umorih Kinga in senatorja Roberta F. Kennedyja leta 1968. Zapisi o JFK so bili objavljeni marca, od aprila pa je vlada objavila več svežnjev dokumentov o Robertu Kennedyju.