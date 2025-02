Trump razburil z novo potezo! »V svobodni državi se to ne sme zgoditi«

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v torek dejala, da Združenje dopisnikov Bele hiše odslej ne bo več odločalo o tem, kateri novinarji bodo imeli dostop do dogodkov predsednika ZDA Donalda Trumpa, ampak bo o tem odločala njena ekipa.

Vseh dogodkov okrog predsednika ZDA, na primer v Ovalni pisarni Bele hiše ali na predsedniškem letalu Air Force One, ne morejo pokrivati vsi mediji, ki si to želijo. Združenje dopisnikov je doslej vodilo okrog 100 let star sistem rotacije, pri čemer določne dogodke pokriva le nekaj novinarjev, ki informacije posredujejo vsem ostalim.

V prihodnje bo o tem odločala medijska ekipa Bele hiše, je sporočila Leavitt. »Združenje dopisnikov Bele hiše je dolgo časa narekovalo, kateri novinarji lahko v zelo zasebnih situacijah zastavljajo vprašanja predsedniku Združenih držav - nič več,« je dejala.

Predsednik drži kapo z napisom »Trump je imel prav glede vsega«. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Po njenih besedah to ne pomeni, da uveljavljeni mediji ne bodo imeli več dostopa do te skupine novinarjev, ampak ga bodo pogosteje deležni tudi drugi novi mediji. »Dostop bo odprt za zaslužne medije, ki doslej niso delili te izjemne odgovornosti,« je dejala.

AP noče spremeniti imena Mehiški zaliv v Ameriški zaliv

Dopisniki Bele hiše so se v času predsednika Joeja Bidna pritoževali, da predsednik ni dovolj dostopen za medije. Trump je to postavil na glavo in je imel od svoje prisege naprej praktično skoraj vsak dan bolj ali manj neformalna kramljanja z novinarji, ki so ga lahko spraševali karkoli.

Nato je prišlo do spora s tiskovno agencijo AP, ki noče spremeniti imena Mehiški zaliv v Ameriški zaliv in 177 let stara medijska hiša, ki jo je Trump opredelil kot radikalno levo, ni več dobila dostopa do njegovih dogodkov v okviru majhne skupine novinarjev s privilegiranim dostopom do predsednika.

Demonstrant, ki protestira proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in Elonu Musku, drži plakat z Muskovo podobo pred ameriškim Kapitolom. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Agencija je vložila tožbo na zveznem sodišču in izgubila uvodno sodbo, čeprav sodnik zadeve še ni zaključil. Trumpova Bela hiša je razglasila zmago in Leavitt je v torek novico o odvzemu pooblastil Združenju tujih dopisnikov objavila pred dvema ekranoma, na katerih je pisalo »Zmaga« in »Ameriški zaliv«.

Konec svobode tiska?

Dostop »novih« medijev je bil očiten na ponedeljkovi novinarski konferenci Trumpa in francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ko je predsednik ZDA dobil vprašanje, kako se počuti ob tem, da je v eni od anket zelo popularen med Američani.

Predsednik Združenja dopisnikov Bele hiše Eugene Daniels je dejal, da ta poteza vlade posega v neodvisnost svobodnih medijev ZDA, saj bo sedaj vlada izbirala, kdo lahko poroča o predsedniku. »V svobodni državi se to ne sme zgoditi,« je izjavil Daniels.

»Poročevalci iz Bele hiše služijo javnosti, ne pa predsedniku. Gre za drastično spremembo načina poročanja o vladi,« je izjavil predsednik neprofitne pravne organizacije za pomoč novinarjev Novinarski odbor za svobodo tiska Bruce Brown.