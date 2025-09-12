Ameriška javnost je pretresena: po dveh dneh lova je policija v Utahu aretirala moškega, ki je ustrelil konservativnega aktivista Charlieja Kirka. Osumljenec je 22-letni Tyler Robinson iz Utaha, ki je zločin po poročanju oblasti priznal članu družine. Ta je podatek prenesel prijatelju, ki je nato obvestil policijo.

Trump: »Upam, da bo obsojen na smrt«

Ameriški predsednik Donald Trump je v oddaji Fox & Friends potrdil aretacijo. »Mislim, da ga imamo z veliko gotovostjo,« je dejal in razkril, da ga je prijavil »nekdo, ki mu je bil zelo blizu«. Dodal je, da si želi smrtne kazni za morilca: »Kirk je bil najboljša oseba in si tega ni zaslužil.« Trump je Kirka označil za mučenika in napovedal, da mu bo posmrtno podelil predsedniško medaljo svobode.

Napadalec puško pustil v gozdu

Posnetki, ki jih je objavil Oddelek za javno varnost v Utahu, prikazujejo trenutke tik po napadu: mladenič beži po strehi univerzitetne stavbe in nato izgine v bližnji gozd, kjer so kasneje našli puško, uporabljeno pri napadu.

Guverner Utaha Spencer Cox je na tiskovni konferenci razkril napise, ki jih je osumljenec vklesal na tulce nabojev: »Hej, fašist! Ulovi!« in »Če to bereš, si gej, haha.« Cox je povedal, da je bil Robinson v zadnjem času vse bolj politično radikaliziran in izrazito proti Kirkovim prepričanjem.

Pretresen zadnji sogovornik

Hunter Kozak, 29-letni študent matematike na Utah Valley University, ki je bil zadnji, ki je s Kirkom govoril pred napadom, je svojo izpoved objavil na družbenih omrežjih: »Ne vem, kako naj sploh posnamem ta video, zadnjih 24 ur je bilo peklenskih. Ne strinjam se z njegovimi pogledi, ampak bil je človek. Ali smo to pozabili?«

Umor je sprožil politični vihar v ZDA. Podporniki desnice so se zgrnili na družbena omrežja in zahtevali maščevanje. Na tleh kongresa je izbruhnil glasen prepir med republikanci in demokrati. Trump je ob tem dejal: »Hočemo maščevanje – na voliščih!« in pozval konservativce, naj množično odidejo na volitve.