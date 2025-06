Trump presenetil z izjavo: »Ustavil sem vojno med Srbijo in Kosovom«

Ameriški predsednik Donald Trump je na petkovi tiskovni konferenci v Beli hiši nepričakovano izjavil, da je preprečil oborožen konflikt med Srbijo in Kosovom, poroča 24ur. Poudaril je, da so ZDA preprečile izbruh vojne s pritiskom prek gospodarskih vzvodov – predvsem grožnjo, da z državami v vojni Washington ne bo trgoval. »Rekel sem: ne trgujemo z ljudmi, ki gredo v vojno,« je izjavil Trump.

To je dejal mimogrede na konferenci, namenjeni podpisu mirovnega sporazuma med DR Kongo in Ruando, kjer so ZDA in Katar posredovali v dolgoletnem regionalnem konfliktu. V govoru se je Trump pohvalil, da bi moral za svoja mirovniška prizadevanja – od Balkana do Pakistana – prejeti več Nobelovih nagrad.

V primeru Srbije in Kosova je, kot je dejal, obveščevalne informacije prejel prek »prijatelja v Srbiji«, ki da ga je opozoril na načrte za novo vojno. Trump ni ponudil nobenih dokazov ali dodatnih podrobnosti, njegova izjava pa je ostala večinoma spregledana, saj so jo povzeli zgolj nekateri balkanski mediji.

Odnosi med Beogradom in Prištino so se sicer v zadnjih letih večkrat zaostrili. Med hujšimi incidenti je bil napad v kraju Banjska konec septembra 2023, v katerem je bil ubit kosovski policist. V povezavi z dogodkom je premier Albin Kurti znova pozval Srbijo, naj izroči domnevne napadalce, vključno z Milanom Radoičićem. Kosovo omenjeni dogodek uradno obravnava kot »teroristični napad«.

V ozadju Trumpovih izjav se kaže tudi širši kontekst ameriške zunanje politike – ZDA so trenutno globoko vpletene v vojaške in diplomatske konflikte od Ukrajine do Gaze ter Irana.