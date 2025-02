Uf, ste videli, kako je Trump pred kamerami okaral Zelenskega?! Rekel mu je, da ... (VIDEO)

Srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši se je po uvodnih vljudnih besedah sprevrglo v prepir. Trump in podpredsednik ZDA JD Vance sta Zelenskemu očitala, da ni dovolj spoštljiv, ko je ta trdil, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ne gre zaupati.

Trump je pred kamerami okaral Zelenskega in mu očital, da ogroža življenja milijonov ljudi in da se igra s tretjo svetovno vojno. Zelenski je na to odvrnil, da si želi konec vojne. »Seveda si želimo prekinitve ognja, ampak z jamstvi,« je dejal.

»Putin je morilec, s katerim ne želimo kompromisov,« je posvaril Zelenski. Je pa ocenil, da je Trump na strani Ukrajine.

»Hvala Amerika, hvala za tvojo podporo, hvala za ta obisk,« je zapisal Zelenski po srečanju.

Zelenski je Trumpu pokazal fotografije ruskih zločinov v Ukrajini in vztrajal, da Putinu ne gre zaupati, nakar se je v pogovor vpletel Vance in dejal, da je bil prejšnji predsednik Joe Biden zelo oster do Putina, kar vojne ni ustavilo in morda je nastopil čas za pogajanja in mir. Ukrajinski predsednik je spomnil, da je s Putinom leta 2019 podpisal sporazum o premirju, ki ga je Rus prelomil, kakor tudi kasnejši sporazum o izmenjavi ujetnikov.

Iz Evrope se vrstijo izrazi podpore Zelenskemu po sporu v Beli hiši. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da je v vojni v Ukrajini agresor Rusija. Poljski premier Donald Tusk je na družbenem omrežju X zagotovil Ukrajincem, da niso sami. Podobno je sporočil tudi španski premier Pedro Sanchez. Nadaljnjo podporo sta izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Podporo Ukrajini sta izrazila tudi nemški kancler Olaf Scholz in najverjetnejši bodoči kancler Friedrich Merz. Podporo Ukrajini je izrazila tudi Slovenija. Predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta poudarila, da je v vojni agresor Rusija. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa se je zavzela za pravičen in trajen mir v Ukrajini. Povsem drugačno pa je bilo sporočilo madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki se je zahvalil Trumpu za »obrambo miru«.

Zelenski je skušal opozoriti, da bodo posledice popuščanja Putinu čutile tudi ZDA, kar je Trumpa razburilo.

Zelenski in Trump sta se 28. februarja v Beli hiši besedno spopadla na srečanju, na katerem naj bi podpisala sporazum o delitvi ukrajinskega rudnega bogastva. FOTO: Saul Loeb Afp

»Ne govorite mi, kaj bomo čutili. Niste v položaju, da narekujete, kaj bomo čutili. Nimate nobenih kart, niste v dobrem položaju. Igrate se z življenji milijonov. Igrate se s tretjo svetovno vojno. Kar delate, je nespoštljivo do države, ki vam je pomagala,« je dejal Trump in dodal, da je Zelenskemu »neumna« prejšnja vlada dala 300 milijard dolarjev.

Bela hiša je kasneje potrdila, da je podpis sporazuma med Trumpom in Zelenskim o izkoriščanju ukrajinskega naravnega bogastva v zameno za nadaljevanje ameriške podpore odpovedan.

Zelenski je sicer pripel v Washington, da s Trumpom podpiše sporazum o izkoriščanju ukrajinskega naravnega bogastva v zameno za ameriško pomoč in varnostna jamstva. Zadeve so potekale v pravo smer, nato pa je prišlo do današnjega spora v Ovalni pisarni.