Trump povsem poklapan, njegov odvetnik omenja marsovce

»Mislite da smo neumni?!« je besnel Giuliani. FOTO: Mark Kauzlarich, Reuters

Na volilni večer jev svojem slogu razglasil zmago na predsedniških volitvah, čeprav preštevanje glasov še zdaleč ni bilo končano. Kljub njegovim bojevitim napovedim, da bo zahteval ponovno štetje glasov oziroma da je angažiral odvetnike, ki bi sporne glasove izpodbijali na sodiščih, je menda za stenami Bele hiše, kjer še domuje Trump, vzdušje precej klavrno.Preberite tudi:Ameriška televizijska hiša CNN, sklicujoč se na dobro obveščen vir, poroča, da je Trump utrujen in se počasi zaveda dejstva, da mu zmaga in drugi mandat vse bolj polzita iz rok. Drugi vir iz Bele hiše pa je povedal, da se je razpoloženje v Beli hiši dramatično spremenilo v trenutku, ko je Fox News, Trumpov najljubši novičarski kanal, v Arizoni razglasil zmago za Bidna (kot zanimivost: CNN je bil ena redkih televizijskih hiš, ki v Arizoni še ni razglasila Bidnove zmage, saj morajo prešteti še skoraj 400.000 glasov, demokratova prednost pa je okoli 70.000 glasov). »Predsednika je v tistem trenutku zajela panika, telefonske linije so začele pregorevati. Začel je klicariti republikanske guvernerje po vsej državi, med temi pogovori pa se je rodila ideja o vlaganju tožb v tistih državah, kjer bi lahko ustavili trend povečevanja glasov za Bidna.« Trump je angažiral najožje sodelavce, ki so doslej že zahtevali ustavitev štetja glasov v Michiganu, Pensilvaniji in Georgii ter ponovno štetje glasov v Wisconsinu.Preberite tudi:Član Trumpove ekipe odvetnikov je tudi nekdanji župan New Yorka. V Philadelphii je imel govor, poln obtožb o domnevnih volilnih prevarah. Tako je pred Trumpovimi podporniki med drugim dejal, da se Bidnov zaostanek za Trumpov v Pensilvaniji zmanjšuje tudi zato, ker je Biden sam zase glasoval večkrat. O glasovih po pošti, ki jih še preštevajo, pa je dejal, da bi bili lahko poslani z Marsa ali pa iz Demokratskega nacionalnega odbora (DMC). »Biden je, kolikor jaz vem, lahko za sebe glasoval 50- ali 5000-krat, glasovnice pa so lahko prišle iz Camdna v New Jerseyju,« je dejal Giuliani in nadaljeval, da bi glasovi lahko prišli tudi od mrtvih ljudi ali Kanadčanov. Philadelphia je znana po volilnih prevarah, je prepričeval podpornike in ponovil, da skuša »elita ukrasti volitve«.Preberite tudi:Morda najbolj bizarni trenutek govora Giulianija, nekdanjega župana New Yorka, pa je prišel, ko ga je prekinil novinar Fox Newsa in razglasil Bidnovo zmago v Michiganu. »Mislite, da smo neumni, da smo budala?!« je besnel Giuliani.