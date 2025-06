Trump potrdil, da je Amerika vpletena v vojno: »Imamo popoln nadzor nad iranskim nebom!«

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih zapisal, da imajo Združene države trenutno »popoln nadzor nad nebom nad Iranom«.

»Iran je imel dobre naprave za zračni nadzor in drugo obrambno opremo, in to v izobilju, vendar to ni nič v primerjavi z ameriškimi 'stvarmi', ki smo jih izdelali, zasnovali in proizvedli. Nihče tega ne počne bolje kot dobre stare Združene države Amerike,« je še zapisal.

Donald Trump se lahko odloči za dodatne ukrepe za zaustavitev iranskega jedrskega programa, je ob tem sporočil podpredsednik J. D. Vance.

»Morda bo sklenil, da je treba sprejeti dodatne ukrepe za zaustavitev iranskega bogatenja urana. Končna odločitev je odvisna od predsednika,« je zapisal na omrežju X. Vance je še dodal, da bo zadnjih 25 let »idiotske zunanje politike« zagotovo vzbudilo zaskrbljenost Američanov glede Trumpovih načrtov. »Vendar verjamem, da si je predsednik pri tem vprašanju prislužil določeno mero zaupanja. Če to pogledamo natančneje, vam lahko zagotovim, da je njegov edini cilj uporabiti ameriško vojsko za doseganje ciljev ameriškega ljudstva,« je zapisal.

FOTO: Aamir Qureshi Afp

ZDA že dolgo zagotavljajo Izraelu vojaško pomoč in opremo – vendar je njihovo uradno stališče od napadov v petek, da ZDA niso bile vpletene v izraelske napade na Iran.

Merz: Izrael opravlja umazano delo za vse nas

Nemški kancler Friedrich Merz je danes izrazil močno podporo Izraelu pri napadih na Iran. Dejal je, da Izrael »opravlja umazano delo za vse nas«. Tako Merz kot britanski premier Keir Starmer sta sicer ocenila, da za zdaj ni mogoče reči, ali se bodo ZDA neposredno vključile v spopade med Izraelom in Iranom.