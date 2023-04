Trump: Oznako zaupno sem umaknil že s tem, ko sem na to pomislil

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je po vrnitvi iz New Yorka na Florido v torek nagovoril privržence, ki so se zbrali na njegovem posestvu Mar-a-Lago. Obtožnico proti njemu je označil za politično motivirano žalitev ZDA, nato pa napadal in žalil vse, ki so se mu zamerili, na čelu s tožilci.

Posebnega tožilca Jacka Smitha, ki ga preiskuje zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše in zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020, je označil za norca. Žalil je tudi newyorškega tožilca Alvina Bragga, ki ga preganja zaradi plačil za molk o spolnih razmerjih pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016.

Žalil je tudi pravosodno ministrico New Yorka, ki civilno toži njegovo podjetje zaradi prevar, pa tudi tožilko iz Atlante, ki se pripravlja na kazensko ovadbo zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020 v Georgii.

»Vsi, prav vsi vedo, da je bil moj telefonski klic popoln. Tako kot je bil popoln moj telefonski klic v Ukrajino,« je dejal Trump. Mislil je na klice uradnikom Georgie, ki jih je leta 2020 pozival, naj spremenijo izid volitev njemu v prid in na klic ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu leta 2019, v katerem je nadaljevanje pomoči pogojeval z uvedbo preiskave Joeja Bidna v Ukrajini. Zaradi klicev si je na položaju predsednika prislužil ustavno obtožbo in kmalu najverjetneje še kazensko ovadbo.

Oznako zaupno umaknil že s tem, da je na to pomislil

Glede zaupnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše je podpornike v Mar-a-Lagu prepričeval, da je oznako zaupno umaknil že s tem, da je na to pomislil. Dejal je tudi, da je sedanji ameriški predsednik Joe Biden zagrešil veliko hujša kazniva dejanja od njega, ker kot podpredsednik z mislijo oznake zaupno ni mogel umakniti.

V takšnem slogu je nadaljeval do konca, ko je napovedal, da bo moral po zmagi na predsedniških volitvah prihodnje leto ponovno reševati Ameriko, ki jo uničujejo levičarji.

Glede obtožnice, s katero se je soočil na Manhattnu, je dejal, da vsi vedo, da ne temelji na ničemer, saj so mu to povedali njegovi odvetniki. »Edino kaznivo dejanje, ki sem ga zagrešil, je, da sem neustrašno branil naš narod pred tistimi, ki ga želijo uničiti,« je dejal.

Na Trumpovem posestvu na Floridi se je v torek zvečer zbralo več sto ljudi, med njimi kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Greene, ki je v New Yorku skušala voditi protest za Trumpa, vendar je morala pobegniti pred žaljivimi nasprotniki bivšega predsednika. Tudi v Mar-a-Lagu na govoru tako kot v New Yorku ni bilo zraven Trumpove soproge, nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump.