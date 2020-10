Trump odpovedal soočenje z Bidnom

Je to napaka?

Trump namerava imeti v ponedeljek tudi svoje prvo predvolilno zborovanje po diagnozi covida-19. Okužbo s koronavirusom so Trumpu potrdili pretekli četrtek, nato so ga do ponedeljka v bolnišnici zdravili s poskusnimi zdravili, po vrnitvi v Belo hišo pa trdi, da je že zdrav. Trumpovi zdravniki so skopi z natančnimi informacijami in niti ne želijo povedati, kdaj je imel nazadnje negativen test za koronavirus, tako da ni jasno, kdaj se je okužil.



Večina analitikov in sedaj tudi direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci sumi, da je do okužbe prišlo na eni od množičnih prireditev v Beli hiši. Najverjetneje ob predstavitvi kandidature Amy Coney Barrett za vrhovno sodnico ZDA. Fauci je v petek dejal, da je bil ta dogodek »super širitveni«, saj je imelo nekaj dni kasneje pozitivni test na koronavirus najmanj 34 ljudi okrog Trumpa.



Danes se gostje v Beli hiši naj ne bi približevali Trumpu, ki jim bo spregovoril z balkona, prav tako morajo prinesti maske in pred vstopom jim bodo izmerili telesno temperaturo. Priznal, da se ni počutil dobro

Trump je v petek zvečer nastopil na televiziji Fox News, kjer je imel pogovor v živo z zdravnikom. Dejal je, da se v bolnišnici med zdravljenjem ni počutil najbolj vitalnega. »Nisem se počutil, kot bi se moral počutiti predsednik ZDA. Vendar nisem imel nobenih težav z dihanjem,« je dejal in dodal, da ne pozna rezultata svojega zadnjega testa za koronavirus.



»Znova so me testirali in še nisem izvedel številk. Vem, da sem nekje pri dnu lestvice ali prost virusa. Testirajo me na vsaka dva dni,« je dejal in poudaril, da zelo spoštuje svoje zdravnike. »Vzel sem zdravilo, ki je bilo zelo čudežno zame in res mislim, da ni vse v glavi,« je dejal Trump zdravniku Marcu Sieglu, ki prav tako kot predsednik covid-19 primerja z navadno gripo in pravi, da maske niso potrebne.



Kasneje je drugemu voditelju televizije Fox News zatrdil, da je želel imeti v soboto zborovanje na Floridi in v nedeljo v Pensilvaniji. »Če bo čas, želimo imeti zborovanje v soboto zvečer na Floridi in potem naslednji večer v Pensilvaniji.«

Komisija za soočenja predsedniških kandidatov ZDA je v petek sporočila, da je drugo televizijsko soočenje med republikancemin demokratom, predvideno za 15. oktober, odpovedano. Trump je zavrnil udeležbo na virtualni debati in Biden se ne bo soočal sam s seboj.Komisija je že po prvem soočenju v Clevelandu, ki so ga zasenčile Trumpove prekinitve nasprotnika in voditelja, sporočila, da bo morala za naprej nekaj spremeniti. Potem je prišla novica o Trumpovi okužbi z novim koronavirusom in komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov obeh glavnih strank, je sporočila, da bo soočenje virtualno. Trumpu to ni bilo všeč in je dejal, da se takšnega soočenja ne bo udeležil.Republikanci menijo, da je naredil napako, saj zaostaja v anketah in soočenje veliko bolj potrebuje kot demokrat Biden. Demokrati sicer sumijo, da Trumpu soočenje v Miamiju že prej ni odgovarjalo, ker je bilo predvideno v obliki javne tribune. Vprašanja bi kandidatoma zastavljali neopredeljeni volivci, ki jim prekinitve in skakanja v besedo morda ne bi bili všeč.Tretje soočenje, ki je za zdaj še vedno na urniku in to v enaki obliki kot v Clevelandu s kandidatoma in voditeljem, pa je napovedano za 22. oktober v Nashvillu.Bidnova kampanja je še pred odpovedjo soočenja zaradi Trumpovega zavračanja udeležbe v Miamiju na virtualni debati sporočila, da ima že druge načrte. S televizijo ABC se je dogovorila, da bo imel Biden sam svojo javno tribuno z volivci.Trumpova kampanja je predlagala, da bi soočenje 15. oktobra pustili v živo, vendar bi ga prestavili na 22. oktober, Nashville pa bi potem dobil nov datum 29. oktober. Bidnova kampanja je ta predlog gladko zavrnila. »Trump ni tisti, ki določa urnik soočenj. To je naloga komisije za soočenja,« je sporočila tiskovna predstavnica Bidnove kampanje