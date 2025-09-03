Trump obtožil Putina! Namignil, da kuje zaroto z Azijci: »Zelo sem razočaran nad njim«

Ameriški predsednik Donald Trump je ponoči s svojimi izjavami razburil svetovno javnost. Na svoji platformi Truth Social je namignil, da ruski predsednik Vladimir Putin, kitajski voditelj Xi Jinping in severnokorejski diktator Kim Jong Un spletkajo proti Združenim državam. »Zelo sem razočaran nad Putinom,« je zapisal Trump in namignil, da omenjena trojica kuje zaroto.

V Moskvi niso čakali z odzivom. Na vprašanje ruske državne televizije je pomočnik Kremlja za zunanjo politiko Jurij Ušakov odgovoril: »Trump je bil verjetno ironičen. Nihče ne spletkari, ni nobenih zarot, niti pomisleka o tem. Nobeden od teh treh voditeljev si česa takega niti ne predstavlja.«

Ušakov je še dodal, da vsi razumejo vlogo, ki jo imajo Združene države in sam predsednik Trump v trenutnih mednarodnih razmerah.

V Pekingu parada moči

Medtem je v Pekingu Xi Jinping na ogromni vojaški paradi opozoril, da se svet sooča z izbiro med vojno in mirom. Ob njem sta stala Putin in Kim – skupaj so svetu pokazali demonstracijo vojaške sile, kakršne Kitajska še ni videla.

Trump pa je ob vprašanju, ali ga skrbi zavezništvo Rusije in Kitajske proti ZDA, mirno odvrnil: »Sploh nisem zaskrbljen. Imamo najmočnejšo vojsko na svetu. Oni je nikoli ne bi uporabili proti nam. Verjemite mi.«

Še vedno med živimi

Ob vsem tem pa se ameriški predsednik sooča še z vprašanji o svojem zdravju. Prejšnji teden so se na družbenih omrežjih kot ogenj razširile govorice o njegovi domnevni smrti, saj se več dni ni pojavil v javnosti, predsedniški urnik pa je ostal prazen. Šele nastop na igrišču za golf je govorice deloma utišal.

Špekulacije ne pojenjajo. Pred dvema tednoma so na njegovi roki opazili modrico, ki je Bela hiša še ni pojasnila. Že julija pa je tiskovna predstavnica Karoline Leavitt razkrila, da Trump trpi za kronično vensko insuficienco, boleznijo, ki povzroča otekanje nog.

Sodelavci zatrjujejo, da je predsednik še vedno sposoben opravljati svojo funkcijo, a fotografije oteklin na njegovih nogah na spletu neprestano spodbujajo dvome in vprašanja.