Trump objavil veliko razkritje o koroni: To je prelomnica v zdravljenju

Trump je doslej javnosti ponudil že veliko zdravil za covid 19 brez podlage v znanosti. Znanstveniki, kot sta Sharfstein in Gottlieb, izpostavljajo promocijo zdravila za malarijo hidroksiklorokin, pobudo za zdravljenje z ultravijoličnimi žarki in vbrizgavanjem dezinfekcijskih sredstev v človeško telo, nazadnje pa še zdravljenje z oleandrinom, strupenim izvlečkom plevela, kar je nemudoma sprožilo opozorila strokovnjakov, naj ljudje tega ne delajo, ker se bodo zastrupili.

Ameriški predsednikje v nedeljo na izredni novinarski konferenci naznanil izredno avtorizacijo uporabe krvne plazme nekdanjih bolnikov s covidom 19 za zdravljenje drugih. Trump je to opredelil kot prelomnico.V ZDA so doslej plazmo tistih, ki so preboleli covid 19, že dali okrog 70.000 drugim bolnikom z novim koronavirusom, vendar pa še ni z gotovostjo potrjeno, da zadeva deluje pri vseh, ni jasno, kakšna doza mora biti ne kdaj jo je najboljše dati. Klinika Mayo je pred kratkim poročala, da obstaja verjetnost, da lahko plazma pomaga, vendar so priznali, da to še ni dokazano.Izredna avtorizacija plazme od Uprave za hrano in zdravila ZDA (FDA) pomeni, da bodo nekateri pacienti prišli lažje do plazme, ni pa to zelena luč za takšno zdravljenje covida 19. Zdravljenje poteka tako, da tistim, ki so covid 19 preboleli, vzamejo plazmo s protitelesi in jo vbrizgajo bolnikom. Ta način zdravljenja nalezljivih bolezni je v uporabi že več kot 100 let, vendar v vseh primerih ne deluje.Trump je v Beli hiši z upraviteljem FDAob strani zagotovil, da gre za pomembno prelomnico, in ponovil obtožbo, da nekateri pri FDA zadržujejo razvoj cepiva in zdravil iz političnih razlogov. Obtožbe je na televiziji ABC pred tem izrekel tudi Trumpov šef kabineta. »Nekateri pri FDA niso tako marljivi, kot bi morali biti.«»To, da je Hahn le stal tam in Trumpu dovolil, da zavaja in napada integriteto znanstvenikov FDA, je bilo naravnost sramotno. Kar zgrozilo me je. Plazma je le obetajoča terapija, ki znanstveno še ni potrjena,« pa je izjavil prodekan Univerze Johnsa Hopkinsa. Nekdanji upravitelj FDAje odločno zavrnil, da bi kdo pri FDA res namerno upočasnjeval razvoj zdravila iz političnih razlogov ali počel kaj drugega, kar ni v interesu javnega zdravja in pacientov.