Trump o Putinu: Razočaral me je, a še nisem končal z njim

Donald Trump je v ekskluzivnem telefonskem pogovoru za BBC izjavil, da je razočaran, vendar še ni končal z Vladimirom Putinom. Na vprašanje, ali zaupa ruskemu voditelju, je odgovoril: »Skoraj nikomur ne zaupam.«

Trump je za BBC spregovoril nekaj ur po tem, ko je napovedal načrte za pošiljanje orožja Ukrajini in opozoril na stroge carine proti Rusiji, če v 50 dneh ne bo dogovora o prekinitvi ognja. V pogovoru iz Ovalne pisarne je predsednik ZDA tudi podprl NATO, potem ko ga je prej opisoval kot zastarelega, ter potrdil svojo podporo načelu skupne obrambe.Povod za intervju je bila tudi obletnica napada na zborovanju v Butlerju, ob čemer so ga vprašali, ali ga je preživetje poskusa atentata spremenilo. Trump je dejal, da o tem raje razmišlja čim manj. »Ne maram razmišljati o tem, ali me je to spremenilo.« Razmišljanje o tem, je dodal, »bi lahko spremenilo življenje.«

Po srečanju z generalnim sekretarjem Nata, Markom Ruttejem, v Beli hiši je predsednik pomemben del intervjuja namenil Putinu in svojemu razočaranju nad njim. Trump je povedal, da je kar štirikrat menil, da je dogovor z Rusijo tik pred sklenitvijo. Na vprašanje BBC-ja, ali je končal s Putinom, je Trump odgovoril: »Razočaran sem nad njim, vendar nisem končal z njim. A ja, razočaran sem.« Na vprašanje, kako bo prepričal Putina, da 'ustavi prelivanje krvi', je ameriški predsednik dejal: »Delamo na tem, Gary.« »Imela bi odličen pogovor, rekel bi: ‘To je dobro, mislim, da smo blizu konca,’ potem pa bi on porušil stavbo v Kijevu,« je dodal.