»Trump ni hotel v bolnišnico, imel je visoko temperaturo in nizko raven kisika v krvi«

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto zvečer objavil nov video, v katerem razlaga, da se začenja počutiti bolje in upa, da bo kmalu spet nazaj. Njegov zdravnik Sean Conley je kasneje sporočil, da se predsednik še ni rešil najhujšega, a je njegova zdravstvena ekipa previdno optimistična.



In čeprav zdravniki trdijo, da se Trump dobro počuti in da nima hudih simptomov, je njegov vodja urada dejal, da so bile njegove življenjske funkcije ogrožene. Viri so danes za CNN povedali, da je Trump šel v bolnišnico zelo nejevoljno, šele potem, ko ga je o tem prepričal zdravnik. Trumpov šef kabineta je dejal, da je imel predsednik v petek visoko temperaturo in da mu je raven kisika v krvi močno padla.



74-letni Trump v videu priznava, da se ni najbolje počutil, ko so ga v petek sprejeli v bolnišnico. Izjavil je, da se bori za milijone ljudi z virusom, ne le v ZDA, ampak po vsem svetu. Ni pa pojasnil, kaj je s tem mislil. Pošalil se je tudi, da gre prvi dami 50-letni Melanii Trump bolje kot njemu, ker je malce mlajša od njega.



Ameriški analitiki vse bolj sumijo, da so se vsi okužili prejšnjo soboto na prireditvi pred Belo hišo, kjer je Trump naznanil nominacijo kandidatke za vrhovno sodnico Amy Coney Barrett, ki je poleti prebolela covid 19.