Trump ni dobil Grenlandije, zdaj bi imel Gazo in Palestince preselil drugam

Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bodo ZDA prevzele Gazo, odstranile porušene zgradbe in sprožile neverjeten gospodarski razvoj. Pred tem pa bi rad iz Gaze izselil 1,8 milijona Palestincev.

»ZDA bodo prevzele Gazo in jo bomo predelali. Lastili si jo bomo in bomo odgovorni za odstranitev vseh neeksplodiranih bomb in drugega orožja,« je med drugim dejal Trump, potem ko je napovedal, da bodo Palestince preselili nekam, kjer jim bo lepo.

»Mislim, da bi morali dobiti dober, svež, prelep kos ozemlja, mi pa dobimo ljudi, ki bodo dali denar, da zgradijo in jo naredijo prijetno za prebivanje,« je o svoji zamisli dejal Trump.

Predlagal je trajno preselitev Palestincev iz Gaze v sosednje države ter ponovil poziv Jordaniji in Egiptu, naj jih sprejmeta. »Če pogledaš skozi desetletja, Gaza je sama smrt. To se dogaja že leta. Vse je smrt. Če lahko dobimo čudovito območje za stalno preselitev v prijazne domove, kjer bodo srečni in se ne bo streljalo nanje, ne bodo jih pobijali, ne bodo zabodeni do smrti, kot se dogaja v Gazi,« je dejal.

Postala bo riviera Bližnjega vzhoda

Kasneje je dejal tudi, da bo Gaza postala riviera Bližnjega vzhoda. »Nočem zveneti pameten, ampak riviera Bližnjega vzhoda. To bi bilo tako veličastno,« je izjavil in ni izključil možnosti, da bodo ZDA tja poslale svoje vojake. »Storili bomo vse, kar bo potrebno. Če bo to potrebno, bomo to storili,« je odgovoril na vprašanje o ameriški vojski.

Netanjahu v svoji izjavi ni povedal, ali se s tem strinja, pohvalil pa je Trumpovo nekonvencionalno razmišljanje, ki bo Izraelu pomagalo uresničiti cilje. S to novo Trumpovo miselnostjo naj bi po Netanjahujevih besedah skupaj preoblikovali Bližnji vzhod.

Trump kasneje ni odgovoril na vprašanje, na podlagi česa bi lahko ZDA prevzele Gazo, ampak je dejal, da vidi dolgoročno lastništvo, ki bo stabiliziralo Bližnji vzhod. Dejal je, da do tega sklepa ni prišel zlahka, ampak so mu vsi, s katerimi je govoril, priznali, da je to odlična zamisel.

Netanjahu je Trumpa na novinarski konferenci imenoval za najboljšega prijatelja Izraela in zagotovil, da bo Izrael končal vojno s Hamasom, ko bo zmagal. Nanizal je uspehe v času vojne s Hamasom, Hezbolahom in Iranom, pri čemer ameriške pomoči prejšnje vlade predsednika Joeja Bidna ni omenjal.

Trije cilji

Poudaril je, da želi Izrael v Gazi doseči tri cilje - uničenje Hamasa, osvoboditev talcev in zagotoviti, da Izraelu iz Gaze nikoli več ne bo pretila grožnja.

Netanjahu je prvi tuji voditelj, ki je obiskal Belo hišo, odkar je Trump 20. januarja prevzel oblast v ZDA. Na novinarski konferenci sta oba zatrjevala, da Iranu ne bodo dovolili, da pride do jedrskega orožja, vidno navdušeni Netanjahu pa je Trumpa pohvalil, da je odstopil od iranskega jedrskega sporazuma v svojem prvem mandatu.

O nadaljevanju uresničevanja dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom voditelja nista veliko govorila. Izrazila sta upanje, da bo mogoče doseči normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo, pri čemer je Trump voditelje Savdske Arabije označil za zelo dobre ljudi.

Trumpove izjave so naletele na nasprotovanje v regiji Bližnjega vzhoda, kakor tudi v ZDA. Demokratski senator iz Connecticuta Chris Murphy je dejal, da se je Trumpu povsem zmešalo. »Želi ameriško invazijo Gaze, ki bo zahtevala več tisoč ameriških življenj in potisnila regijo nazaj za 20 let. To je bolno,« je sporočil senator.

Republikanski kolega iz Južne Karoline Lindsey Graham je izjavil, da prebivalci njegove zvezne države verjetno niso navdušeni nad napotitvijo ameriških vojakov v Gazo, kar bo lahko problem, vendar pa je dodal, da sam še ni sprejel stališča.

V ozadju odmevnih izjavi na novinarski konferenci pa je Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff napovedal četrtkovo srečanje s katarskim premierjem Šejkom Mohamedom al Tanijem na Floridi za razpravo o izvajanju druge faze dogovora o prekinitvi ognja.