Trump neposreden, pravi, da zdaj vodi kar cel svet: »Zelo se zabavam«

Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za revijo Atlantic dejal, da v drugem mandatu poleg ZDA vodi tudi svet, pri čemer da se zelo zabava. Revija je danes objavila prvi v nizu izsekov intervjuja s predsednikom ZDA.

V svojem prvem mandatu, od leta 2017 do leta 2021 je Trump po lastnih besedah vodil ZDA in skušal preživeti, ker je imel okrog sebe veliko pokvarjencev. »Sedaj vodim državo in svet. Zelo se zabavam, glede na to, da opravljam tako resno delo,« je dejal Trump.

S Trumpom se je poleg dveh novinarjev pogovarjal tudi urednik revije Jeffrey Goldberg, ki so ga marca po napaki vključili v skupinski klepet visokih državnih uradnikov, med katerim je obrambni minister Pete Hegseth objavil podrobnosti napada na jemenske hutijevce.

»Ta intervju opravljam iz radovednosti in zaradi tekmovanja s samim seboj, ker želim videti, ali je sploh mogoče, da bo Atlantic objavil resnico,« je Trump objavil prejšnji teden na družbenem omrežju Truth Social, pri čemer je oba novinarja preventivo označil za pobesnela levičarska skrajneža.

Tretji mandat

Trump je v intervjuju priznal, da bi zaradi ustavnih omejitev težko izvedel kandidaturo za tretji mandat, a dodal, da bo morda vseeno poskusil. Njegov volilni štab že prodaja kape z napisi Trump 2028 in druge rekvizite.

Na vprašanje, ali se mu zdi v redu, da njegove deportacije zajemajo tudi ameriške državljane in nedolžne, je Trump odgovoril, da na tem svetu ne bo nikoli nič popolno. Trump je v intervjuju zagotovil, da ni vpleten v posamezne deportacije, za kar da skrbijo ljudje na nižjih ravneh.

Je pa vesel, da ga ameriški milijarderji tokrat bolj spoštujejo, kot so ga v prvem mandatu. »Morda me prej niso poznali, sedaj me poznajo,« je dejal in pohvalil šefa Amazona Jeffa Bezosa ter Mete Marka Zuckerberga.